سوءاستفاده‌ مالی زیر پوشش حمایت از حیوانات

احمدرضا الهیار ترکمن ، در گفتگو باخبرنگار مهر، افزود: در فضای مجازی تعداد بسیار زیادی از حیوانات بی سرپرست یا بد سرپرست دیده می‌شوند که هر روزه در حال آگهی شدن برای صاحب جدید یا حداقل نگهداری موقت هستند، در همین راستا برخی از افراد نیز به این حیوانات ترحم می‌کنند و در درجه اول بیماری‌ها را درمان می‌کنند ولی به علت گران بودن داروها و خدمات دامپزشکی، اغلب در همین بخش متوقف شده و اقدام به رها کردن حیوانات در محیط شهری می‌کنند.

این دامپزشک تصریح کرد: اگرچه برخی از افراد با توجه به موقعیت خود می توانند تعداد محدودی را تا بهبودی کامل حیوان نگهداری ‌کنند ولی واقعیت این است که برخی نیز از همین راه کسب درآمد کرده و با سوء استفاده از احساسات مردم، آن هم در فضای مجازی اقدام به جمع آوری مبالغ هنگفتی می‌کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از حامیان خاموش با تلاش فراوان سعی در حمایت از حیوانات می کنند اما تعدادی افراد سودجو، با ایجاد فضای احساسی و تاثیرگذاری روانی، جامعه را به سمت دیگری سوق می‌دهند که با نام حیوانات تنها کام خود را شیرین می کنند.

این دامپزشک تاکید کرد: در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مسیری برای ایجاد یک حقوق اولیه برای حیوانات وجود دارد و با توجه به شرایط و عوامل مداخله ای شهرها در محیط زیست، حداقل‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ و بهبود شرایط همزیستی با انسان، قوانین مختلف و حتی ردیف بودجه ای دولتی مشخصی در نظر گرفته شده که به نام حقوق حیوانات (Animal Rights) شهرت دارد، این درحالی است که در کشور ما نیز نیاز به یک قانون جامع و درگیر کردن گروههایی نظیر دامپزشکی، مدیریتی و مدیریت بودجه نیاز است تا به شکل مناسب اقدام به متمرکز کردن کمک‌های مردمی برای حمایت از حیوانات کند.

وی اظهارداشت: حمایت از حیوانات شهری تنها وظیفه دوستداران محیط زیست و شهروندان نیست بلکه شهرداری و دولت نیز باید با اختصاص ردیف بودجه های مشخص، بخشی از حمایت های لازم از حیوانات بی سرپرست و آسیب دیده شهری را بپذیرد.

الهیار ترکمن خاطرنشان کرد: شکی نیست که هزینه های دامپزشکی بالاست و دوستداران محیط زیست و حامیان حیوانات نمی توانند به تنهایی از عهده هزینه های آن برآیند و در این بین بارها دیده شده که کمک های مردمی در مسیر دیگری قرار گرفته و به همین خاطر زمان آن رسیده تا قانون مدونی برای مدیریت بودجه مناسب و متمرکز کردن کمک‌های مردمی تدوین شود تا جلوی سوء استفاده‌های مالی تحت پوشش حمایت از حیوانات گرفته شود.