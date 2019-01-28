شکایت از خدمات اینترنت در صدر شکایات مردمی/ اعتراض به کیفیت سرویس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، سید محمد امامی گفت: نتایج ارزیابی هفتگی سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ نشان می‌دهد در بازه زمانی ۲۸ دی تا ۵ بهمن بیشترین شکایت مشترکان مربوط به حوزه اینترنت و کمترین شکایت مربوط به حوزه خدمات پستی است.

وی با اشاره به اینکه یکهزار و ۶۸۷ شکایت در طول هفته گذشته در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است، افزود: در حوزه خدمات اینترنت پرسرعت ثابت بیشترین شکایت مربوط به شرکتهای مخابرات ایران، صبانت، پیشگامان توسعه ارتباطات، آسیاتک، های وب و پارس آنلاین است.

امامی درباره موضوع این شکایت‌ها گفت: شکایت‌های مربوط به حوزه اینترنت در ۵ بخش پشتیبانی، مالی، مشکلات مربوط به قرارداد، کیفیت سرویس و عدم ارائه خدمات دسته‌بندی می‌شوند که بیشترین شکایت درباره این شرکتها به مشکلات قرارداد شامل عدم جمع‌آوری سرویس و کیفیت سرعت اینترنت پرسرعت اختصاص دارد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: در حوزه اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، بیشترین شکایت مشترکان از اپراتور همراه اول مربوط به بسته‌های اینترنتی و عدم اطلاع مشترکان از فعال‌سازی بسته، در اپراتور ایرانسل مربوط به کیفیت سرویس و سرعت پائین ارسال و دریافت دیتا و در اپراتور رایتل مربوط به بسته‌های اینترنتی و تفاوت حجم استفاده شده با هزینه در نظر گرفته شده، بوده است.

امامی با اشاره به اینکه شکایت‌های مربوط به حوزه تلفن همراه در سامانه ۱۹۵ در بخشهای بسته مکالمه، بسته پیامکی، رومینگ ملی و بین‌المللی، ترافیک داخلی، سرویس ارزش افزوده، ترابردپذیری، پیامک متنی، بسته‌های ترکیبی، کیفیت مکالمه، عدم پاسخگوئی، سامانه ۸۰۰، قبض و صورتحساب و عدم آنتن‌دهی دسته‌بندی شده است، گفت: بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد بیشترین شکایت از اپراتورهای تلفن همراه درباره عدم آنتن‌دهی، قبض و صورتحساب بوده و در شرکت ایرانسل و رایتل نیز بیشترین شکایت درباره ترابردپذیری و عدم امکان برگشت به اپراتور قبلی ثبت شده است.