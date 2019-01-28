به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن زاده با تاکید براینکه نظام‌های بیمه‌ای باید در چارچوب منابع خود حرکت کنند، بیان کرد: قائدتا سقف هزینه‌ها باید به اندازه سقف منابع باشد به نحوی که تعادل منابع و مصارف حفظ شود که اصطلاحا در دنیا به آن محدودسازی هزینه‌ها گفته می‌شود نه کنترل هزینه.

وی ادامه داد: کنترل هزینه زمانی است که منابع وجود دارد تا صرفه جویی ایجاد شود. در شرایط کنونی بحث ما دیگر صرفه جویی نیست بلکه مساله اصلی این است که باید طوری عمل کنیم که هزینه‌ها از منابع پیشی نگیرد به ویژه اینکه نظام بیمه سلامت یک نظام ارزیابی سالانه است یعنی منابع همان سال برای مصارف همان سال هزینه می‌شود.



عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه حتی اگر یک ریال از منابع برای سال قبل هزینه شود به معنای این است که از منابع نسل‌های آینده هزینه کرده‌ایم، گفت: سیاست و برنامه سازمان این است که از نسل‌های آینده قرض نگیرد. متاسفانه در گذشته ارقام زیادی از نسل آینده قرض گرفتیم. این موضوع در نظام بیمه‌ای عملی نیست به همین دلیل با سیاست‌هایی که مدیرعامل سازمان و وزارت بهداشت اعلام کردند باید به سمتی حرکت کنیم که محدود سازی هزینه به شکل واقعی خود اتفاق بیفتد.



حسن زاده همچنین بیان کرد: پیش بینی ما این است که سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ با کمبود منابع مواجه شود. رایزنی‌هایی در حال انجام است که بتوانیم منابع را به دست بیاوریم ولی باید به این نکته تاکید کرد که این موضوع چاره نهایی نبوده و باید توجه داشته باشیم که منابع محدود بوده و بی‌انتها نیست و به همین دلیل باید در چارچوب منابع حرکت کنیم.



عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران بر اولویت‌بندی برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: در صورتی که نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح بندی به درستی اجرایی شود، خواهد توانست اولویت‌ها را پوشش دهد.