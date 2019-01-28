۸۹ مددجوی افغانستانی در ندامتگاه قزلحصار به کشورشان منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گرامی مدیر ندامتگاه قزلحصار از انتقال ۸۹ مددجوی افغانستانی از این ندامتگاه به کشورشان خبر داد.

گرامی افزود: در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین کشور ایران و افغانستان و با تلاش وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها این زندانیان از طریق مرزهای قانونی به کشورشان انتقال یافتند.

وی اضافه کرد: ۱۶۰ زندانی افغانستانی متقاضی انتقال به کشور خود بودند که با درخواست این تعداد موافقت شده و بقیه افراد نیز به مرور زمان منتقل خواهند شد. سال گذشته نیز ۸۰ مددجوی تبعه افغان با طی کردن مراحل قضایی به کشورخود بازگشتند.