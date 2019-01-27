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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

سرپرست جدید کانون اصلاح و تربیت معرفی شد

سرپرست جدید کانون اصلاح و تربیت معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر کانون اصلاح و تربیت با حضور مدیرکل زندان‌های استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محبی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کانون اصلاح و تربیت با تاکید بر اهمیت توجه به نگاه بلند شرع مقدس اسلام و رویکرد ارزشمند سازمان زندان‌ها با الویت بخشیدن به احیا افراد و بویژه نوجوانان آسیب دیده اجتماعی، گفت: ضروری است با ادامه و تقویت فعالیت‌های، فرهنگی و هنری و تعمیق باورهای مذهبی از طریق انس بیشتر مددجویان با معنویت زمینه‌های تعارض با قانون و بزهکاری را به بسترهای سازنده و امید بخش برای بازگشت این افراد تبدیل کنیم.

در ادامه محبی با تقدیر از علی رستمی مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت از وی به عنوان یک چهره علمی و مدیر موفق یاد کرد و ضمن معرفی و انتصاب محسن شمس زارع که پیش از این رئیس اردوگاه کار آموزی و کاردرمانی فشافویه بوده، به عنوان سرپرست کانون اصلاح و تربیت معرفی کرده و از وی خواست ضمن ادامه اقدامات مدیر پیشین با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود با هماهنگی لازم در خصوص ارتقا سطح خدمات قضائی، رفاهی آموزشی و تربیتی این مرکز اهتمام ورزد.

کد مطلب 4525103

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