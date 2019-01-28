۲۱۰ قطعه اراضی ساحلی در نوشهر آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بایی لاشکی با اشاره به ‍ آزاد سازی حدود هشت هزار مترمربع دیگر از اراضی ساحلی نوشهر اظهار داشت: در راستای آزادسازی اراضی ساحلی حریم ۶۰متر دریا از منطقه ملکار تا دریابانی صلاح الدین کلا به طول تقریبی ۱۲.۵ کیلومتر به محوریت این اداره برابر دستور دادستانی و با همکاری مالکان در پنج نقطه از روستاهای توسکاتک ، علی آبادعسگرخان و صلاح الدین کلا آزاد سازی شد.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۱۰ فقره اراضی ساحلی آزاد سازی شد، تصریح کرد: مساحت این اراضی ۲۲۷ هزار و ۵۰۲ متر مربع است.

بایی لاشکی خاطرنشان کرد: ادامه نهضت آزاد سازی ساحلی همچنان با قوت انجام خواهد شد و همکاری مردم، شوراهای اسلامی و دهیاران می تواند به روند آن کمک کند.