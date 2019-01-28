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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر - رویان:

۲۱۰ قطعه اراضی ساحلی در نوشهر آزادسازی شد

۲۱۰ قطعه اراضی ساحلی در نوشهر آزادسازی شد

نوشهر - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر - رویان از آزاد سازی حدود ۸ هزار مترمربع دیگر از اراضی ساحلی نوشهر خبر داد و گفت: تاکنون ۲۱۰ قطعه از اراضی ساحلی آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بایی لاشکی با اشاره به ‍ آزاد سازی حدود هشت هزار مترمربع دیگر از اراضی ساحلی نوشهر  اظهار داشت: در راستای آزادسازی اراضی ساحلی حریم ۶۰متر دریا از منطقه ملکار تا دریابانی صلاح الدین کلا به طول تقریبی ۱۲.۵ کیلومتر به محوریت این اداره برابر دستور دادستانی و با همکاری مالکان در پنج نقطه از روستاهای توسکاتک ، علی آبادعسگرخان و صلاح الدین کلا آزاد سازی شد.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۱۰ فقره اراضی ساحلی آزاد سازی شد، تصریح کرد: مساحت این اراضی ۲۲۷ هزار و ۵۰۲ متر مربع است.

بایی لاشکی خاطرنشان کرد: ادامه نهضت آزاد سازی ساحلی همچنان با قوت انجام خواهد شد و همکاری مردم، شوراهای اسلامی و دهیاران می تواند به روند آن کمک کند.

کد مطلب 4526672

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