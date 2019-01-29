به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال استان قم شامگاه دوشنبه بسته شد و تیم فوتسال آرش توانست در پایان دیدارهای این هفته صدر جدول را حفظ و خود را به عنوان مدعی جدی قهرمانی معرفی کند.

در بازی‌های برگزار شده در سالن شهید حیدریان قم، تیم فوتسال آرش توانست ۳ بر ۲ تیم انتهای جدولی یاقوت را با نتیجه‌ای شکننده اما کافی شکست دهد و با کسب این برد با ۲۴ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گیرد و به قهرمانی نزدیک شود.

نزدیک‌ترین تعقیب کننده آرش، تیم فیزیوتراپی ابو ریحان توانست در دیدار مهم و حساس تیم‌های دوم و سوم جدول، تیم مقاومت را ۳ بر ۲ مغلوب کند و با این برد از یک سو فاصله ۲ امتیازی با آرش صدرنشین را حفظ کند و از سوی دیگر فاصله خود با مقاومت رده سومی را از یک امتیاز به ۴ امتیاز افزایش دهد.

در یکی از بازی‌های جالب و پرگل هفته دهم تیم فوتسال ذاکر در مسابقه برابر الماس شهر غافلگیر شد و با شکست ۶ بر ۵ در میانه جدول باقی ماند. این شکست فاصله تیم مدعی ذاکر با صدر جدول را به ۱۱ امتیاز رساند و شانس قهرمانی این تیم را از بین برد تا ذاکر در خوش بینانه ترین حالت به دنبال کسب رتبه سوم یا حفظ رتبه چهارم کنونی خود در ادامه فصل باشد.

تنها تساوی هفته نیز در مسابقه تیم‌های پاس و شهید رئیس کرمی رقم خورد که دو تیم با تساوی ۴ بر ۴ زمین را ترک کردند. بدین ترتیب در بالای جدول ۳ تیم شانس قهرمانی دارند که بخت مقاومت با توجه به فاصله ۶ امتیازی با تیم صدرنشین به مراتب کمتر است و قهرمانی به یکی از دو تیم آرش یا ابو ریحان خواهد رسید.

در انتهای جدول، یاقوت با ۴ امتیاز گزینه اصلی سقوط مستقیم است و الماس شهر با ۹ امتیاز در رده هفتم است و به همراه تیم رئیس کرمی ۱۱ امتیازی خطر را احساس می‌کند.