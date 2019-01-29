به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آنیس واردا فیلمساز تحسین شده فرانسوی به عنوان دریافت کننده امسال جایزه ژان رنوار انجمن نویسندگان آمریکا معرفی شد.
این جایزه هر سال برای دستاوردهای فیلمنامهنویسی بینالمللی به یک چهره برجسته اهدا میشود.
فیلمهای «شادی»، «قلههای کوتاه» و «کلئو از ۵ تا ۷» این فیلمساز به شکلگیری موج نوی سینمای فرانسه کمک کرد. جدیدترین کار وی کارگردانی مستندی با عنوان «چهرهها مکانها» با همکاری جیآر هنرمند بود که سال ۲۰۱۸ نامزدی اسکار بخش مستند بلند را کسب کرد. با این نامزدی واردای ۸۹ ساله سالخوردهترین فردی که نامزدی اسکار را کسب کرده شد. این فیلم موفق به کسب جایزه لومیر فرانسه هم شد.
واردا ۱۷ فوریه در مراسم سالانه انجمن نویسندگان در هتل بورلی هیلتون تجلیل میشود.
دیوید ای. گودمن رییس جوایز سالانه انجمن نویسندگان از واردا به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فیلم یاد کرد که هنرمندی انقلابی است و جادههای فیلمسازی را هموار کرده است. وی از پیچیدگی و چالشبرانگیز بودن هر فیلم او و در عین حال از مجموعه آثارش که به تاثیرگذاری فیلمسازان مدرن بر مخاطبان مدرن ادامه داده، تجلیل کرد.
واردا سال ۱۹۸۴ جایز شیر طلای جشنواره فیلم ونیز را برای «واگابوند» دریافت کرد و شصت و هشتمین جشنواره فیلم کن نخل طلای افتخاری سال ۲۰۱۵ خود را به این کارگردان مشهور که هرگز نخل طلای کن را نبرده بود، اهدا کرد.
واردا که از جمله چهرههای کلیدی در میان کارگردان چپ فرانسه محسوب میشود، بیش از ۳۰ فیلم کوتاه، مستند و فیلم داستانی برای سینما و تلویزیون ساخته و به عنوان عکاس و هنرمند نمایشگاههای متعددی برپا کرده است.
او چندین جایزه برای فیلمهای غیرداستانیاش دریافت کرده که یک جایزه سزار برای بهترین فیلم مستند در سال ۲۰۰۸ از جمله آنهاست. خرس نقرهای برلین برای «شادی» در سال ۱۹۶۵ و جایزه فیلم اروپا در سال ۲۰۰۰ برای «خوشهچینها و من» نیز از دیگر افتخارهای او در کارنامه هنریاش است.
نظر شما