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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

نماینده دادستان تهران:

کیفرخواست مدیرعامل صندوق سابق ذخیره فرهنگیان به‌زودی صادر می‌شود

کیفرخواست مدیرعامل صندوق سابق ذخیره فرهنگیان به‌زودی صادر می‌شود

نماینده دادستان تهران گفت: تخلف غندالی محرز است که البته تحت تاثیر محمد امامی بوده است، کیفرخواست این پرونده در آستانه صدور است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه، قهرمانی، نماینده دادستان تهران در رابطه با دفاعیات متهم ردیف سوم گفت: بانک مرکزی اشتباه کرده اما شما چرا ادامه دادید. شما می گویید گزارشات حسابرسی می آمد اما در آن چیزی از معوقات بانکی نبود. این حرف ها را نزنید، اسناد موجود است.

وی ادامه داد: گزارش اعتباری اعلام کرده بود که فلان شرکت مشکل دارد اما شما امضای تخصیص اعتبارات را زده آید. شما حرف‌های آقای شهاب‌الدین غندالی را امضا کردید اما حالا می گویید ایشان مشکل دارد.

نماینده دادستان تهران افزود: چرا از وصول می گویید؛ در این پرونده چطور از یک پیرزن نظافتچی وصول بگیریم؛  سوال این است که چرا مشکل ایجاد کردید که بخشی از بدنه وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا و قوه قضاییه درگیر امضای شما هستند. این چه خدمت به انقلابی است؟ این انقلابی بودن است؟

قهرمانی تصریح کرد: تخلف  آقای غندالی محرز است و ایشان تحت تاثیر آقای امامی بوده است البته این پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است که به وقتش به آن رسیدگی می شود.

کد مطلب 4527019

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