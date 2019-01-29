به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «هیأت‌های عزاداری در جامعه ایران» در قالب دوازدهمین نشست هیأت‌پژوهی، برگزار می شود.

به همت جامعه ایمانی مشعر و با حضورحجت‌الاسلام‌ اسلامی تنها و جبار رحمانی مولف کتاب، نقد و بررسی کتاب «هیأت‌های عزاداری در جامعه ایران» در قالب دوازدهمین «نشست هیأت‌پژوهی» برگزار می‌شود.

این نشست ساعت ۱۵، روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ در شبستان امام علی(ع) جمکران برگزار می‌شود.

این کتاب در ۲۲۲ صفحه به مقوله «هیأت‌های مذهبی» در جامعه ایران از نگاه انسان‌شناختی و جامعه‌شناسی می‌پردازد. ایدۀ محوری این کتاب ‌نیز لزوم حمایت و حفاظت از تنوع سنت‌های عزاداری و ممانعت از دخالت و دست‌کاری نهادهای قدرت در آن‌هاست.

گفتنی است نشست‌های هیأت‌پژوهی به همت جامعه ایمانی مشعر و با هدف نگاهِ عمیق به پدیده هیأت و بررسی ابعاد مختلف آن، و همچنین در راستای ارج نهادن به تلاش‌های علمی اندیشمندان، طلاب و دانشجویان در حوزه‌های گوناگونِ مرتبط با هیأت برگزار می‌شود.

موضوع این نشست‌ها، «هیأت» با تمامی جوانب و ابعاد و زوایا است. مدیریت هیأت، ستایشگری، منبر، اقتصاد هیأت، فقه هیأت، تاریخ هیأت، هنر هیأت و رسانه هیأت بخشی از موضوعات کلانِ نشست‌های هیأت‌پژوهی است. قالب و روش برگزاری نشست‌ها نیز به ارائه و سخنرانی محدود نخواهد بود و گستره‌ای از رونمایی از کتاب، گفت‌گو و میزگرد تا بازخوانی تحلیل، تجربه‌پژوهی، تاریخ شفاهی، ایده‌پردازی، آینده‌پژوهی و... را در بر خواهد گرفت.