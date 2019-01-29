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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

به علت طغیان رودخانه کشکان؛

مدارس نوبت عصر پلدختر تعطیل شدند

مدارس نوبت عصر پلدختر تعطیل شدند

پلدختر- فرماندار پلدختر گفت: مدارس نوبت عصر «پلدختر» و «معمولان» به علت طغیان رودخانه کشکان تعطیل شدند.

نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مدارس نوبت عصر پلدختر و معمولان امروز سه شنبه تعطیل هستند.

وی افزود: به علت طغیان رودخانه کشکان و خطر ریزش دیواره ساحلی و همچنین قطعی راه ارتباطی روستاها و تخریب پل ها، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه اول و دوم در نوبت عصر تعطیل هستند.

تعطیلی موردی مدارس دیگر لرستان

همچمنین با توجه بارندگی دیشب و قطع برخی مسیرهای ارتباطی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در خصوص تعطیلی شیفت عصر بعضی از مدارس استان که در اثر بارندگی های  اخیر  دچار آبگرفتگی، ورود گل و لای و یا تخریب مسیر ورودی شده اند و همچنین مدارس حاشیه رودخانه ها گفت: مدیران مدارس مذکور با هماهنگی مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و روسای مناطق  به صورت موردی نسبت به تعطیلی اینگونه مدارس اقدام کنند.

کد مطلب 4527251

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