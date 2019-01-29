۸ هزار تن قیر ویژه آزادراه امیرکبیر کاشان تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ دی ماه گزارشی از وضعیت نامناسب روشنایی و آسفالت آزا دراه امیرکبیر کاشان تحت عنوان «گلایه شهردارکاشان از عدم تخصیص قیر/اخذ ۸۲۰ میلیون تومان ضمانتنامه» منتشر شد که با بازخورد خوبی در سطح رسانه های استان و کشور روبرو شد، پس از درج این گزارش مسئولان مختلف در ارتباط با پیگیری موضوع قولهایی دادند.

بر این اساس سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با مهر از تخصیص هشت هزار تن قیر ویژه ترمیم آزادراه امیرکبیر کاشان خبر داد و اظهار داشت: آزادراه امیرکبیر کاشان به صورت مشارکتی اداره می‌شود و بر همین اساس دولت در اداره آن نقشی ندارد اما در جهت روشنایی و ترمیم جاده این آزادراه مکاتبات متعددی صورت گرفته است.

وی از برگزاری جلسه در دفتر مدیر کل جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه با حضور نمایندگان سازمان راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خبر داد و افزود: این جلسه در راستای بررسی چگونگی اجرای بهسازی، رفع مشکلات و تامین منابع مالی آزادراه امیرکبیر منعقد شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با برگزاری این جلسه عملیات ترمیم سطح رویه آزادراه امیرکبیر در اولویت قرار گرفت، ابراز داشت: به منظور سرعت بخشیدن به عملیات ترمیم و تامین بخشی از هزینه های اجرایی از سوی وزارت راه، هشت هزار تن قیر اعتباری از سوی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع تا پایان سال جاری تامین و به شرکت آزادراه امیرکبیر کاشان تحویل داده می شود.