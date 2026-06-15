اختصاص ۱۰۱۲ تن قیر برای کاشان و آران و بیدگل

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده یک هزار و ۱۲ تن قیر رایگان برای شهرداری‌های دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل تامین و اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این سهمیه از محل اعتبارات قیر و با پیگیری‌های انجام‌شده از معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اخذ شده است، ابراز کرد: این میزان قیر برای بهسازی، آسفالت و رفع مشکلات معابر شهری در اختیار شهرداری‌های شهرهای کاشان و آران و بیدگل قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی هدف از این اقدام را تسهیل تردد شهروندان، بهبود وضعیت معابر و ارتقای خدمات شهری عنوان و تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت، شهرداری‌ها می‌توانند بخشی از معابر نیازمند ترمیم و آسفالت را ساماندهی کرده و شرایط مناسب‌تری برای عبور و مرور شهروندان فراهم کنند.

وی تأکید کرد: پیگیری برای جذب امکانات و اعتبارات بیشتر جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و رفع مشکلات مردم منطقه همچنان در دستور کار قرار دارد.