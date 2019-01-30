ارائه پیشنهاداتی در جهت ارتقای مطلوب مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور، روز گذشته با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امورخیریه، حجت الاسلام سیدمطصفی حسینی، رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، سید علی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن، محمد تقی میرزاجانی مدیر کمیته فنی مسابقات بین المللی قرآن، عباس سلیمی مشاور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مهدی قره شیخلو رییس سازمان دارالقرآن الکریم، احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن و کلیه داوران و اساتید بنام قرآنی و نفرات برگزیده دوسال قبل در سالن سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار شد.

این جلسه که با اجرای وحید مرتضوی اجرا شد با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری بین المللی هادی موحد امین آغاز شد.

در ابتدا حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف وامورخیریه گفت: چشم انداز سند راهبردی مسابقات بین المللی قرآن هنوز محقق نشده است، اما اگر مروری بر روند چند ساله این مسابقات داشته باشیم متوجه می‌شویم که روند رو به رشدی را طی کرده ایم.

حسینی ادامه داد: جریان مسابقات قرآنی متوقف نیست و روند رو به رشدی دارد و از آنجایی که مسابقات دارای سند راهبردی است، روز به روز بهتر خواهد شد. همچنین ما باید بر روی پیوند مسابقات بین المللی قرآن و مردم کار کنیم یعنی باید مردم پای کار مسابقات قرآن باشند مثل فضایی که در اربعین دیده شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات قرآن تنها مسابقه ای برای سازمان اوقاف نیست، اشاره کرد: الگوی خوبی در مسابقات شکل گرفته است و اگر می خواستیم سازمان اوقاف را محور قرار دهیمتعاملات خوبی که با دستگاه ها و نهادهای مختلف شکل نمی گرفت.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه بیان کرد: تا امروز نهادهای بسیاری مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و .. پای کار بودند و هم‌افزایی و تعامل خوبی با این ارگان‌ها داشتیم که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و دیگر برنامه‌ها و نهادهای قرآنی نیز با این سند و هم‌افزایی پای کار بیایند.

وی با اشاره به گردهمایی و جشنواره‌های بزرگ در کشور بیان کرد: با توجه به اینکه آئین نامه تنظیم شده، برای مسابقات قرآنی خیلی راهبردی نبوده، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف سند مجددی را تنظیم کرده است که فقط دغدغه مسابقات قرآنی نداشته و دیگر برنامه‌های قرآنی را هم پوشش خواهد داد.

قضاوت ۵۷ نفر از اساتید در سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن

در ادامه نشست محمد تقی میرزاجانی، دبیر کمیته فنی سی و ششمین مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به آماری از برنامه های انجام گرفته گفت: در این دوره پنج مسابقه بین المللی قرآن کریم، ششمین مسابقات دانشجویان، چهارمین مسابقات نابینایان، مسابقات طلاب علوم دینی در بخش مسابقات قرآنی خود در سه مرحله مقدماتی، نهایی و نیمه نهایی برگزار خواهیم کرد که مرحله مقدماتی به صورت غیرحضوری است و رشته حفظ به صورت ارتباط تصویری انجام می‌شود.

میرزاجانی در ادامه افزود: در کمیته داوران ۵۷ نفر از اساتید عضویت دارند که ۳۶ نفر از آنها ایرانی و ۲۱ استاد خارجی نیز از ۱۷ کشور به قضاوت خواهند پرداخت و این اکثریت داوران برای اولین باری است در مسابقات بین المللی شرکت خواهند کرد.

وی در پایان سخنانش افزود: امیدواریم بتوانیم مسابقاتی را در خورشان جمهوری اسلامی و نظام اسلامی برگزارکنیم.

ثبت نام ۶۰ ملیت از جهان

اسدی، رییس مسابقات طلاب نیز سخنران بعدی این نشست بود و گفت: نتیجه تلاشهایی که جامعه المصطفی و وزارت خارجه داشته ایم تا امروز از ۶۲ کشور نمایندگانی دعوت شده اند و امیدواریم ظرفیت ورودی را بیشتر کنیم تا با مخاطبین بیشتری را جذب کرده و شبکه زنجیره بیشتری را شاهد باشیم و از جهت فنی نظرات داوران برای انتخاب اصلح بیشتر باشد.

اسدی اعلام کرد: ۳۶۵نفر از ۶۰ ملیت ثبت نامی داشتیم که از این تعداد در مسابقات دانش آموزان از ۲۵ کشور ۷۷ نفر نیز ثبت نام کرده اند. در سی و ششمین مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۵ قاره شرکت کننده خواهیم داشت.

گروه های تواشیح پلی بک اجرا نکنند

آرزم، مسئول اهل البیت برادران که سخنران بعدی این مراسم بود، گفت: از سال ۸۶ در سازمان دارالقرآن بودم و در حوزه کارهای قرآنی و دعاهای قرآنی فعالیت داشتم و در حوزه همخوانی و تواشیح نکاتی را خواهم گفت. از آنجایی که در اختتامیه و افتتاحیه مسابقات گروههای تواشیح اجرا خواهند داشت و این کارها بصورت پلی بک است و اگر با توجه به توانایی گروه های راه یابی شده به مسابقات اجرا کردن به صورت زنده می بود در به دل نشستن این اجراییات نقش بسزایی داشت.

وی همچنین افزود: توجه به آرم مسابقات قرآنی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در برگزاری مسابقات این آرم کم پخش می شود و ما باید برای برند سازی آن رابیشتر پخش کرده تا بتوانیم یادآوری این مسابقات را در اذهان عموم مردم استفاده کنیم.

دوره های آموزشی کوتاه برای متسابقین خارجی

بهروز یاریگل از دیگر اساتید قرآنی حاضر در جلسه گفت: در سالهای گذشته این نکته مطرح شد که جمعیت بیشتری را داشته باشیم. وقتی ما تعدد کشورها را داشته باشیم بصورت کیفی مسابقات ضربه می بیند، اما اگر کیفیت خوبی داشته باشد، برند مسابقات بهتر خواهد شد.

وی در نکته ای به استفاده بهینه از این ظرفیت قرآنی پرداخت و گفت: برای متسابقین دوره های آموزشی کوتاه مدت داشته باشیم حتی این آموزش ها در فضای مجازی می تواند ادامه داشته باشد.

پیشنهادی برای بهتر شدن مسابقات

در ادامه احمد ابوالقاسمی، مدیر شبکه رادیویی قرآن گفت: مسابقات در حدی که باید ظاهر شده است و بهتر است ما یک روز به مسابقات اضافه کنیم و رقابتی را بین سه نفر نهایی برگزار کنیم.

وی با طرح سوالی در خصوص مطرح نشدن مسابقات بین المللی قرآن ادامه داد: چرا مسابقات به صورتی مطرح نشده است که ما نیاز نداشته باشیم افراد را با هر ترفندی به مسابقات بکشانیم؟ به عنوان مثال کنسرت می گذارند، پول می گیرند و باز هم شلوغ می شود اما ما پول هم می دهیم ولی کسی نمی آید.

محل برپایی مسابقات مناسب نیست

رحیم خاکی، استاد قرائت و مدیر مرکز رشد فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی گفت:د محل برپایی مسابقات محل مناسبی نیست. صدا و صوت به صورت کیفی جواب نمی دهد و استانداردهای لازم برای دکورسازی رعایت نشده است.

وی گفت: ما اکثر مسابقات سطح یک دنیا را دیده ایم و فکر می کنم مسابقات ایران این جایگاه را دارد که ستون اصلی برگزاری را در سطح جهانی داشته باشد و با استانداردها وقالب‌های بین‌المللی در نظر گرفته شود.

خاکی افزود: یکی از اتفاقات در بخش مسابقات، حضور جمعی افراد است و باید گفت که واقعاً برازنده نظام نیست که از سراسر شهر، افراد را برای حضور در مجلس جمع‌آوری کند چراکه مردم خودشان باید در این محفل حضور داشته باشند. خیلی کار را بومی نکنیم و کار را بین المللی بدانیم. قرار نیست تمام دغدغه ها و موضوعات مهم را در مسابقات بیان کنیم.

مسابقات قرآن از اوراق زرین هویت نظام اسلامی است

عباس سلیمی نیز به عنوان یکی از اساتید قرآنی چند دقیقه ای به بیان نکاتی پرداخت و افزود: برگزاری مسابقات قرآنی از اوراق زرین هویت نظام جمهوری اسلامی است. قرآن حقیقتی زنده است که هرگز نمی میرد و ما مکلف هستیم همه در خدمت آن‌ باشیم.

این خادم القرآن در پایان اضافه کرد: باید بتوانیم از محضر اساتید و چهره شاخص و بزرگوارانی وقت بیشتری بهره مند شویم و یک سامانه پیشنهادات را ایجاد کرده و بتوانیم از پیشنهادات اساتید قرآنی استفاده کنیم.

در ادامه این مراسم از پوستر سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رونمایی شد.

همچنین در بخش تجلیل از دستگاه های برگزیده ای همچون وزارت آموزش و پرورش به دلیل کسب نمره کمی و توصیفی مطلوب از شاخص های ارزیابی در مسابقات دانش آموزی، زمینه سازی مناسب جهت اجرای مطلوب تر مسابقات دوسالانه بین المللی دانش اموزان کشورهای اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه به جهت نوع آوری در بخش فنی مسابقات سراسری سال ۹۷ توجه به نظرات کارشناسی اساتید در ارتقا مسابقات قرآنی کشور، ایجاد زیر ساخت های لازم در شبکه استانی و کسب نمره کمی و توصیفی مطلوب از شاخص های ارزیابی و نظارت در بخش بین المللی، سازمان صدا وسیما و شبکه جهانی الکوثر به جهت مسابقات قرآنی مفازا که در به کارگیری زمینه ها هنری ظرفیت رسانه در برگزاری مسابقات مطلوب و تعامل اثر گزار با حوزه مخاطبین در کشورهای مختلف اسلامی ف وزارت بهداشت و درمان به علت جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به جهت ایجاد ساختار و سازوکار مناسب جهت تثبیت مسابقات قرآنی آن نهاد تقدیر شد.

همچنین از برگزیدگان و نفرات اول مسابقات بین المللی سال گذشته تجلیل به عمل آمد.