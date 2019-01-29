دریاچه مارمیشو و آبشار سوله دوکل ارومیه ثبت ملی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی آذربایجان غربی، حسن سپهرفر در این خصوص اظهارداشت: پرونده های مطالعاتی مربوط به جاذبه های طبیعی دریاچه مارمیشو و آبشار سوله دوکل ارومیه جهت ثبت در فهرست آثار ملی آماده شده است و به زودی جهت بررسی نهائی و دریافت شماره ثبتی به کمیته ثبت آثار طبیعی سازمان ارسال می شود.

وی افزود: در بررسی مطالعاتی این دو اثر طبیعی به مواردی همچون: پوشش گیاهی، ویژگیهای زمین شناسی، وضعیت اقلیمی، مختصات جغرافیایی، ویژگیهای جانوری، اهمیت اثر و عوامل تهدیدزا اشاره شده است تا با ارائه شناسنامه ای کلی و جامع، اهمیت و لزوم ثبت آن بیان شود.

سپهرفر اضافه کرد: جاذبه ها و مناظر طبیعی استان از قبیل: درخت زارها، جنگلها، چشمه سارها و آبشارها، مناظر کوهستانی، پوششهای گیاهی دشتها و دره ها که انسانها به نوعی از آنها بهره می برند جزئی از میراث طبیعی به شمار می رود و لذا حفظ و صیانت از آنها وظیفه همگانی و عمومی است.

بر اساس این گزارش در چند سال اخیر ثبت این جاذبه ها در فهرست آثار میراث طبیعی کشور مورد توجه این اداره کل بوده است و بر همین اساس تا کنون هفت اثر: کوه زندان سلیمان تکاب، کوه زندان برنجه تکاب، چمن متحرک تکاب، کوه زندان نبی کندی تکاب، سنگ اژدهای سلیمان تکاب، آبشار شلماش سردشت و چشمه گراوان سردشت در این فهرست به ثبت رسیده اند.