به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، امشب سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه با برگزاری آیین افتتاحیه در پردیس تئاتر تهران، دقایقی قبل با اجرای منصور ضابطیان آغاز به کار کرد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی سرپرست سازمانی سینمایی، علیرضا رضاداد مشاور عالی سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و ابراهیم داروغه‌زاده معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر از مدیران حاضر در این مراسم هستند.

خسرو خسروشاهی، غلامرضا موسوی، فاطمه معتمدآریا، عزیزالله حمیدنژاد، رسول صدرعاملی، جواد رضویان، ابراهیم حقیقی، مجید انتظامی، مسعود ردایی، مرتضی رزاق کریمی، شاهرخ دولکو، سیروس الوند، بهمن فرمان‌آرا، ناصر ممدوح، اشکان رهگذر، شبنم مقدمی، جواد نوروزبیگی، محمد احسانی، فرید سجادی حسینی، نیره فراهانی، پژمان بازغی، فرشته طائرپور، محمدرضا هنرمند، مهرداد صدیقیان و... از چهره‌های سینمایی حاضر در پردیس تئاتر تهران هستند.

در ابتدای برنامه و پس از پخش سرود ملی و قرائت قرآن، منصور ضابطیان با خواندن دعای «یا مقلب‌ القلوب و الاحوال...» تحویل سال نوی سینمای ایران را به حاضران در مراسم تبریک گفت و پس از آن کلیپی در بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پخش شد.

سینمای ایران بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی است

در ادامه ابراهیم داروغه‌زاده بعنوان دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر با قرائت متنی به حاضران خیرمقدم گفت. داروغه‌زاده در آغاز این متن ضمن گرامیداشت یاد و نام صدیقه کبری(س) یادآور شد: سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با نام و یاد آن حضرت(س) آغاز می کنیم.

داورغه‌زاده ادامه داد: به همه سروران عزیز، مهمانان ارجمند و هنرمندان گرامی و مردم عزیزمان خصوصا اهالی گرانقدر جنوب تهران که امسال میزبان ما شدند خوش آمد می‌گویم. آمده‌ایم که سهم کوچکی از آن همه تلاش شان برای پیروزی انقلاب اسلامی را قدرشناسی کنیم. در این مناطق تهران کوچه به کوچه که نه حتی خانه به خانه نام شهیدانمان نام گذاری شده است و ما آمده‌ایم تا بگوییم به ایثارها و فداکاری‌های شمایان در جای جای میهن عزیزمان ایران است که سینمای ایران جان گرفت، رشد کرد، بالغ شد و امروز افتخار آفرین برای این مرز و بوم شده است.

داروغه‌زاده: ادعای بزرگی نیست اگر بگویم سینمای نوین ایران خود بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است و مظهر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به معنای واقعی آن است وی افزود: سینمای ایران اکنون و در چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از دور دست‌های ایران تا سراسر جهان پیام‌آور نجابت، انسانیت، صداقت، درستکاری و همه فضایل است. ادعای بزرگی نیست اگر بگویم سینمای نوین ایران خود بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است و مظهر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به معنای واقعی آن است. آوازه افتخارات سینمای ما در همه جهان طنین انداز است و این سینما به سهم خود همه ی تلاش خود را کرده است که ندای آزادی و آزادگی باشد.

دبیر جشنواره سی و هفتم تأکید کرد: به پیروی از وصیت امام راحلمان که دردمند و آرمان خواه است و به فرموده رهبر عزیزمان کلید توسعه کشور است. چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه شما مردم عزیز، هنرمندان و سینماگران تبریک می‌گویم و امیدوارم روزهایی سرشار از طراوت و جوشش که در آثار امسال جشنواره نمایان است، در این ایام داشته باشیم. قدردان محبت همه همکارانم در ستاد برگزاری و همه ی سرورانم در سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم که این جشنواره حاصل کمک و حمایت همه این عزیزان است.

معرفی برگزیدگان مسابقه تبلیغات

علی نیک‌رفتار، آرش معیریان و احسان برآبادی داوران مسابقه تبلیغات سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بودند که در ادامه مراسم و جهت معرفی برگزیدگان این بخش روی سن حاضر شدند.

سیمرغ بهترین عکس فیلم به حبیب مجیدی برای فیلم «بمب؛ یک عاشقانه» اهدا شد.

در ادامه و پس از معرفی نامزدهای بخش بهترین طراحی پوستر سیمرغ بلورین این بخش با رأی هیات داوران به طاها ذاکر برای طراحی پوستر فیلم «کوپال» رسید. ذاکر پس از دریافت این جایزه از عوامل فیلم سینمایی کوپال تشکر کرد.

در بخش بهترین آنونس سینمایی نیز پس از معرفی نامزدها، روح‌الله موحدی برای فیلم «گرگ بازی» توانست جایزه اصلی این بخش را از آن خود کند. موحدی بعد از دریافت این جایزه ضمن تشکر از عوامل فیلم و خانواده‌اش، گفت: این سیمرغ برایم بسیار عزیز است و دوست دارم امشب آن را به همسرم تقدیم کنم.

پخش کلیپی از هنرمندان فقید درگذشته در سال گذشته بخش بعدی آیین افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر بود.

آیین نکوداشت عزت‌الله انتظامی

پس از پخش کلیپ هنرمندان فقید سینما، منصور ضابطیان بریده‌ای از کتاب خاطرات عزت‌الله انتظامی را خواند تا بعد از آن پخش ویدئویی از نقش‌آفرینی‌های زنده‌یاد انتظامی مقدمه‌ای باشد برای آیین نکوداشت آقای بازیگر سینمای ایران.

ضابطیان در ادامه از دعوت از وزیر ارشاد برای سخنرانی کوتاه خبر داد و اینکه سیدعباس صالحی در پاسخ گفته است؛ «در جایی که هنرمندان حضور دارند ما باید بیشتر شنونده باشیم» این اظهارنظر وزیر ارشاد با تشویق حاضران در سالن مواجه شد سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره سی‌وهفتم برای این بخش روی سن حاضر شدند و پس از آن مجید انتظامی فرزند عزت‌الله انتظامی به صحنه دعوت شد.

مجید انتظامی حین دریافت هدایای مرتبط با آیین نکوداشت عزت‌الله انتظامی در سخنانی کوتاه گفت: امیدوارم امسال سال پرباری برای سینمای ایران باشد و تشکر می‌کنم از خانه سینما که در این مدت ما را تنها نگذاشتند.

ضابطیان در ادامه از دعوت از وزیر ارشاد برای سخنرانی کوتاه خبر داد و اینکه سیدعباس صالحی در پاسخ گفته است؛ «در جایی که هنرمندان حضور دارند ما باید بیشتر شنونده باشیم» این اظهارنظر وزیر ارشاد با تشویق حاضران در سالن مواجه شد.

بزرگداشت عزیزالله حمیدنژاد

در ادامه برنامه و با پخش کلیپی از کارنامه سینمایی عزیزالله حمیدنژاد نوبت به آیین‌های بزرگداشت آیین افتتاحیه جشنواره سی‌وهفتم رسید.

برای این بخش علیرضا شجاع‌نوری بازیگر باسابقه سینمای ایران و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به صحنه دعوت شدند.

شجاع‌نوری در این بخش از مراسم گفت:وقتی به من گفتند بزرگداشت عزیزالله حمیدنژاد است گفتم هر طور شده باید خودم را به این مراسم برسانم. می‌گویند اگر می‌خواهی کسی را خوب بشناسی یا باید با او سفر بروی یا کار کنی. من با عزیز الله حمیدنژاد هم کار کرده‌ام و هم سفر رفته‌ام. در سال ۶۰ یا ۶۱ بود که سیف‌الله داد اولین فیلمش را می‌ساخت و من و حمیدنژاد هر دو دستیار او بودیم. چند سال بعد مسئول معرفی نماینده سینمای ایران در عرصه بین‌المللی بودم که نوبت به فیلم «هور در آتش» رسید و با او همسفر شدیم. این اواخر هم که در «بانوی عمارت» همکاری داشتیم.

وی افزود: این‌ها را گفتم که بگویم عزیزالله حمیدنژاد را به خوبی می‌شناسم. حمیدنژاد یکی از شخصیت‌های دوست داشتنی است. مثل یک چتر سیاه در سفری بارانی است. در ظاهر سیاه است اما آنقدر دلنشین و دوست‌داشتنی و ضروری است که تو را حفظ می‌کند از خیلی چیزها. شاید لبخندش را کم ببنید اما حتما می‌توانید رویش حساب کنید و شخصا جز خیر و خوبی از ایشان ندیده‌ام.

حمیدنژاد: دوست دارم از منتقدانی نام ببرم که وقتی اولین فیلمم «هور در آتش» را ساختم در همین جشنواره از فیلمم حمایت کردند و همین پشتوانه‌ای شد برای ساخت فیلم‌های بعدی‌ام. مسعود مهرابی، هوشنگ گلمکانی خسرو دهقان و منتقدان دیگری که آن موقع یک فیلمساز فیلم‌اولی را حمایت کردند علیرضا تابش نیز در این بخش گفت: آقای حمیدنژاد ۲۰ ساله بودند که وارد سینمای ایران شدند و با مرحوم سیف‌الله داد به ‌صورت حرفه‌ای فعالیت را آغاز کردند ثمره ۴۰ سال فعالیت اشان کارهای ارزشمندی است که در ذهن و خاطره مخاطبان ایرانی و خارجی مانده است. آثاری که به تعبیر خودشان وقتی در خارج از کشور نمایش داده می‌شد، مخاطبان باورشان نمی‌شد این‌ها طبیعی است و فکر می‌کردند در سالن‌های خاص فیلمبرداری شده است. برای عزیزالله حمید نژاد طول عمر و عزت از خدای متعال آرزو دارم.

عزیزالله حمیدنژاد هم در این بخش از مراسم گفت: آقای تابش و شجاع‌نوری خجالت دادند بنده را. من از نظر کیفی و کمی آثارم به گونه‌ای نیست که نیاز به بزرگداشت برای آن باشد. دوست داشتم زمانی اینجا حاضر شوم که تعداد بیشتری فیلم ساخته بودم. متأسفانه نتوانستم و نشد اما خوشحالم کارهایی را تا به امروز ساخته‌ام که دوست داشتم و پای آن‌ها ایستاده‌ام. شرایط و دشواری‌های زندگی باعث نشد که دست به هر کاری بزنم و هر فیلمی را بسازم. باید تشکر کنم از همسرم که در این سال‌ها حمایت او بود که کمک کرد دست به هر کاری نزم.

این سینماگر افزود: دوست دارم از منتقدانی نام ببرم که وقتی اولین فیلمم «هور در آتش» را ساختم در همین جشنواره از فیلمم حمایت کردند و همین پشتوانه‌ای شد برای ساخت فیلم‌های بعدی‌ام. مسعود مهرابی، هوشنگ گلمکانی خسرو دهقان و منتقدان دیگری که آن موقع یک فیلمساز فیلم‌اولی را حمایت کردند. آن زمان ویژوال افکت کامپیوتری نبود و همه چیز را باید به صورت طبیعی می‌ساختیم. از همه همکارانم در این آثار تشکر می‌کنم. امروز شاید ساختن این فضاها آسان باشد اما آن روزها کار دشواری بود. خوشحالم که در هر کارم چهره‌های جدیدی را به سینما و تلویزیون معرفی کرده‌ام و امیدوارم خدا این توفیق را بدهد که بیشتر فیلم‌هایی را که دوست دارم بسازم.

بزرگداشت ابراهیم حقیقی

پخش کلیپی از گفته‌های ابراهیم حقیقی درباره دغدغه‌های حرفه‌ای و صنفی‌اش بخش بعدی مراسم بود که مقدمه‌ای برای بزرگداشت این هنرمند گرافیست سینما شد؛ رسول صدرعاملی، آنیلا پسیانی و علی‌اکبر صادقی برای این برنامه بزرگداشت روی سن حاضر شدند.

علی‌اکبر صادقی در ابتدای این بخش گفت: افتخار من این است که ۴۵ سال است با ابراهیم حقیقی دوست نزدیک و خانوادگی هستم که او هنرمندی واقعا والا و برجسته است. این بزرگداشت را به او تبریک می‌گویم.

رسول صدرعاملی هم با اشاره به بریده‌ای از درددل‌های ابراهیم حقیقی در کلیپ بزرگداشتش در سخنان کوتاهی گفت: بسیار مفتخرم که اینجا هستم و به آقای حقیقی می‌گویم پوستر هیچوقت فقط برای فروش نبوده و پوستر را شناسنامه و هویت فیلم خود می‌دانیم. خوشحالم در دهه‌های اخیر بیشترین همکاری را با ابراهیم حقیقی داشتم. خواهش می‌کنم گرافیک را جدی بگیریم. در دوران کپی‌پیست‌های مفتضح باید قدر گرافیست‌های واقعی را بدانیم.

آتیلا پسیانی هم در سخنان کوتاهی در این بخش گفت: خوشحالم که برای این مراسم و اهدای تندیس بزرگداشت به ابراهیم عزیزم اینجا هستم. تناسبی که بین طرح، فکر و اجرا در کارهای حقیقی است اعجاب‌انگیز است. این نظم در همه کارهای هنری و صنفی ابراهیم حقیقی همواره جریان دارد.

ابراهیم حقیقی هم در آیین بزرگداشت خود در سخنان کوتاهی گفت: دوستان می‌پرسیدند گرامیداشت چگونه است؟ پاسخم این بود که برای من قطعا خوشحال کننده است. از دومین دوره جشنواره فجر که پوستر آن را طراحی کردم تا سال‌ها بعد که سیمرغ را و بعدها که تندیس را طراحی کردم، همراه این رویداد بوده‌ام.

وی ادامه داد: زندگی آدم‌ها همواره سرشار از خوشی‌ها و حسرت‌ها است. خوشی امشب من بودن در کنار بزرگانی است که خاطرات بسیاری برای همه ما ساخته‌اند و حسرتم این است که در میان ۶ نفری که امشب بزرگداشت برایشان گرفته‌اند، ‌ جای یکی خالی است. سال‌ها پشت میزی در خانه هنرمندان می‌نشستم که عزت‌الله انتظامی مقابلم بود و حسرت امشبم این است که او در میان ما نیست.

بزرگداشت فاطمه معتمدآریا

همایون اسعدیان، علیرضا رئیسیان و رضا کیانیان در بخش بعدی مراسم برای بزرگداشت فاطمه معتمدآریا روی صحنه آمدند.

رضا کیانیان در این بخش گفت: خیلی خیلی خوشحالم برای بزرگداشت سیمین روی صحنه آمده‌ام و فکر می‌کنم خیلی دیر این مراسم برگزار می‌شود. من وقتی وارد سینمای ایران شدم فاطمه معتمدآریا یک ستاره تمام عیار بود.

همایون اسعدیان به‌عنوان سخنران بعدی این بزرگداشت گفت: سینمای ایران در سال‌های بعد از انقلاب خیلی فضای مورد اعتمادی نداشت. مردم نگاه خوبی به سینما و آنچه پشت صحنه می‌گذشت نداشتند. دوستان بسیاری تلاش کردند تا شأن و منزلت واقعی این حرفه به آن بازگردد و مردم بدانند می‌توانند به محیط سینما اعتماد کنند. این را مدیون بازیگرانی مانند فاطمه معتمدآریا هستیم که آنچنان صمیمیتی را به سینما آورد که همه ما به خصوص من مدیون او هستیم. آینده سینمای ایران به افرادی همچون فاطمه معتمدآریا افتخار خواهد کرد.

علیرضا رئیسیان هم گفت: چطور ممکن است در شرایطی خداوند به یکی بگوید هوایت را دارم. از ۶ بزرگداشت امشب، ۵ نفر در فیلم اول من «ریحانه» حضور داشتند و این افتخاری برای من است. جایی خواندم خداوند در دوشکل ممکن است لبخند بزند؛ یکی زمانی که عده‌ای می‌خواهند کسی بزرگ نشود و او می‌شود و دیگری برعکس. یکی از این نمونه‌ها که مردم کسی را از ته دل دوست دارند همین فاطمه معتمدآریا است.

وی افزود: سه خصلت اساسی در وجود معتمدآریا هست؛ اول اخلاق حرفه‌ای، دوم درک بالا از نقش و سوم شعور اجتماعی بسیار بالا که یک نخبه می‌تواند داشته باشد. این سه خصلت اگر در کسی باشد حتما آدم بزرگی است و خوشحالم امشب برای یک آدم بزرگ بزرگداشت گرفته‌ایم.

پس از این سخنان، فاطمه معتمدآریا با تشویق حضار روی صحنه حاضر شد و گفت: احترام ویژه قائلم برای همه همکاران خانمم و دست تک‌تک‌شان را می‌بوسم. خوشحالم به‌عنوان یک زن می‌توانم گوشه‌ای از احساسات انسانی خو را با ابزار سینما با مردمم به اشتراک بگذارم. راستش خیلی سخت بود بپذیریم که اینجا بیایم؛ نمِی‌خواهم بگویم گلایه دارم اما جای کسانی را اینجا خالی می‌کنم مثل آقای بهرام بیضایی که سهم بالایی در فرهنگ و هنر این سرزمین دارند. نمی‌خواهم ابراز ناراحتی کنم از اینکه استاد شفیعی کدکنی را به کلاس درس راه نمی‌دهند!

وی افزود: بزرگترین خوشحالی امشب برایم این است که خانواده محترم و دوست‌داشتنی سینمای ایران اینجا جمع هستند و من سهم کوچکی در این جمع شدن دارم. باعث افتخارم هست که همه تیغ‌های تیز سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سمت سینمای ایران است چراکه سینمای امروز گوهر ارزشمندی است که همه می‌خواهند آن را به دست بیاورند.

معتمدآریا ادامه داد: ما یک خانواده دوست‌داشتنی، محترم، والا و معتقد به همه ارزش‌های انسانی هستیم. صنعت سینمای ما و هنر سینمای ما بزرگ‌ترین سفیر فرهنگی در همه جای دنیا بوده است. این جایگاه دلیل حملات گسترده به سینمای ایران است. از این دلخور نیستم که هرجا رفتم ابتدا برایم توقف ایجاد کردند، نه تنها کسی نمی‌تواند من را متوقف کند که باید بگویم همه شما کمک می‌کنید که بیشتر به پیش بروم و خوشحالم که ابزارم برای این پیشرفت سینما است. از خانه سینما که حفاظت می‌کنند از حقوق صنفی همکارانم در سینما، سپاسگزاری می‌کنم.

اجرای فیلم تئاتر «سلام چهل‌سالگی» به کارگردانی محمد رحمانیان با موضوع مرور خاطرات سینمای ایران و جشنواره فجر و نیز آوازخوانی نیما مسیحا از بخش‌های بعدی آیین افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر بود.

بزرگداشت عباس گنجوی

پخش فیلم متفاوتی درباره کارنامه عباس گنجوی مقدمه بخش بزرگداشت این تدوینگر باسابقه بود که منصور ضابطیان او را «ژنرال تدوین» سینمای ایران خطاب کرد. برای این بخش بهمن فرمان‌آرا و مسعود کیمیایی دو فیلمساز پیشکسوت سینمای ایران روی سن حاضر شدند.

مسعود کیمیایی در این بخش گفت: درباره عباس گنجوی عزیزم باید صحبت کنم که در سال‌های دور خیلی با هم کار کرده‌ایم. کارهای سیاه و سفیدم در سال های پیش از انقلاب، از خاک و گوزن‌ها تا سفر سنگ را با عباس کار کردم. عباس گنجوی بیش از یک مونتور، سینما را می‌شناسد. قرص و محکم همه چیز را می‌داند و فیلمت را می‌فهمد. خیلی‌ها اینگونه نیستند و به همین دلیل عباس گنجوی فوق‌العاده است. ما روزهای سختی را با هم گذرانده‌ایم.

فرمان‌آرا: امروز بریده فیلمی را در اینستاگرام دیدم که تصویر جوانی شهلا ریاحی را به او که آلزایمر گرفته نشان می‌دهند و می‌خندند! ‌ چرا اینقدر به این بزرگان بی‌احترامی می‌کنیم؟ بهمن فرمان‌آرا هم گفت: در مدتی که در کار سنیما بودم شاید با هزاران نفر آشنا شده‌ام اما فقط یک دوست دارم و آن عباس گنجوی است. طبیعتا تفاوت آشنا و دوست را می‌دانید اما می‌خواهم یاد کنم از ناصر تقوایی؛ زمانی که فیلم مستند نوروز و خاویار را ساختم از ناصر پرسیدم مونتور خوب چه کسی را معرفی می‌کنی. ناصر گفت بهتر از عباس گنجوی کسی را پیدا نمی‌کنی.

وی افزود: در طول سال‌های دوستی حتی اگر تن صدای من در یک گفتگوی تلفنی گرفته بود، عباس هر جا بود خودش را به من می‌رساند. عباس مشابه ندارد. خیلی از جوانانی که امروز کار می‌کنند شاگردان عباس بوده‌اند. عباس خودش از هیچ آغاز کرد و به اینجا رسید. هرچه درباره‌اش بگویم کم گفته‌ام.

فرمان‌آرا در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:‌ امروز بریده فیلمی را در اینستاگرام دیدم که تصویر جوانی شهلا ریاحی را به او که آلزایمر گرفته نشان می‌دهند و می‌خندند! ‌ چرا اینقدر به این بزرگان بی‌احترامی می‌کنیم؟ مثل کسانی که به دیدار یک بیمار در بستر بیماری می‌روند وعکس می‌گیرند؛ این‌ها چه تماشایی دارد؟

این کارگردان در پایان تأکید کرد: خوشحالم که هر کاری در سینما کرده‌ام مونتورش عباس گنجوی بوده است.

عباس گنجوی در بخش بعدی روی صحنه حاضر شد با اشاره به خاطره‌ای از سال‌های دور گفت: زمانی در این کشور شنیدن صدای سرود «ای ایران» جرم بود. برای پیدا کردن این سرود چهارگوشه شهر را گشتم تا زمانی که یک خودی پیدا کردم. این خودی امروز اینجا نشسته‌ است. او سرود ای‌ایران را برایم آورد و گفت عباس فقط برای خودت است. امروز اما شرایط چنان تغییر کرده است که هر روز چندین و چند ای‌ایران جدید متولد می‌شود. شما توانسته‌اید این تغییر را ایجاد کنید و باید تغییراتی دیگری هم به‌وجود بیاورید.

بزرگداشت خسرو خسروشاهی

ناصر ممدوح، منوچهر والی‌زاده و منوچهر اسماعیلی سه چهره پیشکسوت عرصه دوبله در ادامه آیین افتتاحیه روی سن حاضر شدند تا آیین بزرگداشت خسرو خسروشاهی برگزار شود.

منوچهر اسماعیلی در این بخش گفت: لحظه دل‌انگیزی برای من است. امشب در بزرگداشت کسی شرکت می‌کنم که ۶۰ سال با او همراه بوده‌ام البته نمی‌خواهم سن‌اش را بالا ببرم. از آغاز با هم بودیم. استاد گرانمایه‌ای که با صدای نازنین‌اش در این میدان موفق شد و من همکاری‌های بسیاری با او داشتم.

ناصر ممدوح هم گفت: خوشحالم که در اینجا حاضرم و در اصل نقش بادیگارد این بزرگان را دارم. آقای خسروشاهی با حرفه و کار و اخلاقش همه را شگفت‌زده کرده و خوشحالم که در جمع این بزرگان زندگی کرده‌ام.

منوچهر والی‌زاده هم با تبریک جشن سینما گفت: قبل از هر سخنی درباره خسرو عزیز باید از برگزارکنندگان جشنواره تشکر ویژه داشته باشم. اینکه به پشت صحنه سینما آمدند و دوبله و تدوین را هم دیدند. ان‌شالله دکورساز و گریمور را هم ببنیم. این‌ها در پشت صحنه بودند. امشب افتخار می‌کنم که در جمع شما هستم و آرزوی طول عمر برای برگزارکنندگان این برنامه دارم.

وی ادامه داد: من و خسرو خسروشاهی از دبستان همکلاس بودیم. در یک محل بزرگ شدیم، با هم به سینما رفتیم. با هم لورل و هاردی را در سینما می‌دیدیم. نزدیک به ۶۰ سال است که در کنار خسروشاهی کار کرده‌ام. از او متشکرم همیشه برای این همکاری‌ها.

خسروشاهی: هنوز همان چهره‌ها و نیروهای سابق در هنر دوبله هستند، ‌ اما مخاطبان افت کیفیت دوبله را از چشم ما می‌بینند. فیلم‌ها با بدترین کیفیت ترجمه و دوبله می‌شوند اما پروانه نمایش از ارشاد دریافت می‌کنند در ادامه این بخش خسرو خسروشاهی روی صحنه حاضر شد و گفت: هیچ وقت در تمام این سال‌ها که برای سینمای ایران کار کرده‌ام به افتتاحیه و اختتامیه دعوت نشده بودم. بلیت می‌خریدیم و کارهای خودمان را در سینما می‌دیدیم. از آقای داروغه‌زاده و برگزارکنندگان این جشنواره تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه «سال‌ها در کنار شما بوده‌ام در سینما اما در سایه و حالا به زیر این پروژکتورها آمده‌ام» گفت: از بانیان این برنامه سپاسگزارم. خبرنگاری امشب از من پرسید چه حالی داری؟ گفتم نمی‌دانم چون تجربه اول حضورم در این دست برنامه‌ها است.

خسروشاهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از مدیران ارشد و شخص وزیر ارشاد درخواست کرد تا توجه بیشتری به هنر دوبله داشته باشند. وی تأکید کرد: هنوز همان چهره‌ها و نیروهای سابق در هنر دوبله هستند، ‌ اما مخاطبان افت کیفیت دوبله را از چشم ما می‌بینند. فیلم‌ها با بدترین کیفیت ترجمه و دوبله می‌شوند اما پروانه نمایش از ارشاد دریافت می‌کنند. ما با جورج لوکاس و کوبریک در تماس بودیم و از آن سوی دنیا نمونه صدا از ما می‌خواستند. چرا هنری که چنین اعتباری داشت را امروز نادیده می‌گیریم؟

این هنرمند پیشکسوت دوبله در پایان گفت:‌دوبله حرفه‌ای است که من در آن خرد و خمیر شده‌ام. روزگاران عجیبی را گذراندیم اما هیچگاه فروشنده صدایم نبودم.

آیین افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر با پخش کلیپی از مادران سینمای ایران و تقدیم آن به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا (س) به پایان رسید.