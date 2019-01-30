مجله مهر: شب گذشته در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر تئاتری با عنوان «سلام چهل‌سالگی» اجرا شد و در پایان نمایش، سرودی به صورت گروهی خوانده شد که صدای یکی از خوانندگان زن فقط از طریق صدا و سیما پخش شد و این موضوع سبب واکنش های زیادی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی و به دنبال آن واکنش وزیر ارشاد دولت شد.

اگر چه همه بینندگان از تلویزیون فقط صدای یک زن را شنیده اند اما روابط عمومی جشنواره در توضیح‌اش اعلام کرده که حاضران در سالن، برنامه را با صدای هم‌خوان‌ها شنیده و مشاهده کردند اما ظاهرا خروجی صدای پخش زنده تلویزیونی تنها از طریق یک میکروفون بوده و صدای همخوان‌ها ضعیف شنیده شده است.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود. طبق آنچه رسانه‌های سینمایی گفته‌اند از قبل بنا بود که در کنار این تئاتر علی زند وکیلی برای اجرای زنده انتخاب شده بود که ظاهرا رحمانیان مسئول اجرای مراسم، بدون اطلاع مدیران جشنواره دست به تغییر خواننده و استفاده از بانوان می‌زند و همین باعث ایجاد حاشیه‌های فراوانی برای این مراسم و سازمان سینمایی می‌شود.

همین موضوع سبب واکنش‌های زیادی از سوی مردم و رسانه ها شده است. کاربر ضرقانی از فعالان فضای مجازی در توییتر خود نوشت: «نکته قابل تامل از جشنوار فجر همین است که سینمای‌ ما نیاز به نیروهای انقلابی دارد نه امثال بازیگری که بیش از تعهد شغلی و ارائه هنرارزشمند، چندی پیش ابزار ستادهای انتخاباتی بوده است.» ببینید: اینفوگرافیک معرفی فیلم‌های روز اول جشنواره فجر

محمدرضا باقری مجری برنامه عصرانه شبکه افق هم نوشت: «وقتی اجرای نمایش افتتاحیه جشنواره فیلم فجر رو میدی دست عنصر نامطمئنی به نام "محمد رحمانیان" ، باید هم شاهد این باشی که به اسم همخوانی میکروفن جلوی یک نفر بذاره و کل مراسم رو به حاشیه ببره.»

عباس کلاهدوز مدیرکل سیاسی تسنیم هم نوشت: «وقتی نه فرم و نه محتوا قرابتی با انقلاب اسلامی ندارد، آیا بهتر نیست نام فجر از این جشنواره برداشته شود؟!»

دکتر عطیه کشتکاران از فعالان فضای مجازی هم نوشت: «مکاتب ریشه‌دار فلسفی هم اگه بود از این همه تناقض نابود می‌شد. خوانندگی‌زن و جشنواره‌فجر؟»

در ادامه این حواشی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد در واکنش به این ماجرا در توییتر خود نوشت:

این توضیحات وزیر ارشاد هم به مذاق کاربران خوش نیامد. به طور مثال، محسن اسلام زاده مستندساز در واکنش به این توییت نوشت: «فرزند محترم حضرت استاد صالحی طوری صحبت کردید که یاد گوجه فروشی نزدیک منزل آقای احمدی نژاد افتادم. اشکال نداره بگذارید با تکخوانی زن که هی تکرار می کرد ۴۰ سالگی ۴۰ سالگی به ریش مان بخندند ولی چرا با چنین حرفهایی نمک بر زخممان می پاشید!»