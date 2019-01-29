اسامی ۴ مجروح حادثه زاهدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب دو شیء صوتی دست‌ساز در یکی از خیابان‌های زاهدان منفجر شد که باعث مجروح شدن ۴ نفر شد که اسامی آنها عبارت است از: «علیرضامیرشکار، محسن جلالی، عیسی فروغی و مهدی جهانتیغ».

فریبرز راشدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انفجار دو شی صوتی در زاهدان تلفات جانی نداشته است و تنها ۴ نفر در این حادثه زخمی شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: کلیه نیروهای اورژانس زاهدان در حالت آماده باش هستند و اوضاع تحت کنترل است.