اختلال در جی میل برای کاربران اروپایی دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، خدمت ایمیل گوگل روز گذشته با اختلال روبرو شد و صدها تن از کاربران آن در انگلیس و اروپا نمی توانستند به حساب کاربری خود دسترسی یابند.

البته این اختلال برطرف شده است. کاربران جی میل شکایت داشتند که هنگام ورود به ایمیل با مشکل روبرو شدند و پیام Error ۴۰۴ در نمایشگر آنها ظاهر شده است.

وب سایت Down Detector گزارش کرده این مشکلات حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت گرینوویچ در اپلیکیشن های موبایل و همین طور دستگاه های پی سی ظهور کرد.

نقشه اختلال در خدمت رسانی جی میل در انگلیس و اروپا در وب سایت «Down Detector»

بیش از ۴۰۰ گزارش قطعی از سوی کاربران در این وب سایت ثبت شده بود. به نظر می رسید بیشتر کاربران انگلیس و اروپا با این اختلال در جی میل روبرو شده بودند.

برخی از کاربران نیز اختلال در خدمت رسانی جی میل را در توئیتر اعلام کردند.

پس از این اختلالات، گوگل اعلام کرد از این مشکل آگاه است و آپدیتی برای حل این مشکل پست خواهد کرد.