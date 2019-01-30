قیمت آیفون کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، طبق گزارش های مختلف ممکن است اپل قیمت آیفون را کاهش دهد تا به این ترتیب ضرر ناشی از کاهش فروش را جبران کند.

طبق گزارش این شرکت که سه شنبه شب منتشر شده، درآمد و سودآوری اپل در سه ماهه آخر سال گذشته کاهش یافته است.

این گزارش مربوط به سه ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۱۸ میلادی است و طبق آن درآمد کل شرکت به ۸۴.۳ میلیارد دلار رسیده که ۵ درصد کمتر از همین بازه زمانی در سال گذشته است. اما درآمد مربوط به فروش آیفون ۱۵ درصد کاهش یافته است.

«تیم کوک» مدیر ارشد اجرایی اپل نیز در مصاحبه ای با رویترز اعلام کرد افزایش قیمت ها یکی از عوامل کاهش فروش محسوب می شود و از همین رو برای بهبود این وضعیت قیمت ها احتمالا تعدیل شوند تا درآمد شرکت بهبود یابد.

به گفته او قیمت آیفون به دلیل افزایش ارزش دلار در خارج از آمریکا نیز بیشتر شده است. کوک اشاره کرد قیمت آیفون در آینده براساس نرخ ارزهای محلی تعیین می شود.

اما در عین حال، مک، آی پد و گجت های پوشیدنی، بخش گجت های خانگی و اکسسوری ها نیز با افزایش فروش روبرو بوده اند.

خدمات اپل از جمله پلتفرم پخش موسیقی آن، اپ استور، حافظه ذخیره iCloud و Apple Pay نیز با افزایش فروش ۱۹ درصدی روبرو شدند.