وزیر ورزش از فدراسیون کوهنوردی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۵ تیر ماه) بازدیدی از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی داشت تا با اهالی این رشته گفتگو کند و ضمن استماع گزارش عملکرد، دغدغه‌ها و مطالبات آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهد.



مهم‌ترین مطالبه مسئولان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، تأمین فضای اداری مناسب‌تر برای ارائه خدمات به جامعه گسترده این رشته بود.



وزیر ورزش و جوانان ضمن اعلام حمایت از این درخواست، تأکید کرد وزارت ورزش و جوانان پیگیری‌های لازم را برای فراهم شدن فضای اداری مناسب‌تر انجام خواهد داد.



در ادامه، موضوع صدور احکام مربیگری و کارآموزی در سطوح مختلف نیز مطرح و گزارشی از روند صدور این احکام ارائه شد.



وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر تسهیل ارائه خدمات به جامعه ورزش، خواستار کاهش هزینه‌های صدور احکام مربیگری و کارآموزی شد تا امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از علاقه‌مندان فراهم شود.



وی همچنین بر ضرورت شفافیت مالی در اداره فدراسیون‌های ورزشی تأکید کرد و از مسئولان فدراسیون کوهنوردی خواست با مدیریت صحیح پناهگاه‌ها، از هرگونه تعارض منافع جلوگیری کنند.



گفتنی است بازدیدهای دوره‌ای وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون‌های ورزشی با هدف بررسی میدانی مسائل، ارزیابی ظرفیت‌ها و تسریع در روند توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و حمایت از ورزش قهرمانی و همگانی ادامه خواهد داشت.