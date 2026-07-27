وزیر ورزش از فدراسیون کوهنوردی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۵ تیر ماه) بازدیدی از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی داشت تا با اهالی این رشته گفتگو کند و ضمن استماع گزارش عملکرد، دغدغهها و مطالبات آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد.
مهمترین مطالبه مسئولان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، تأمین فضای اداری مناسبتر برای ارائه خدمات به جامعه گسترده این رشته بود.
وزیر ورزش و جوانان ضمن اعلام حمایت از این درخواست، تأکید کرد وزارت ورزش و جوانان پیگیریهای لازم را برای فراهم شدن فضای اداری مناسبتر انجام خواهد داد.
در ادامه، موضوع صدور احکام مربیگری و کارآموزی در سطوح مختلف نیز مطرح و گزارشی از روند صدور این احکام ارائه شد.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر تسهیل ارائه خدمات به جامعه ورزش، خواستار کاهش هزینههای صدور احکام مربیگری و کارآموزی شد تا امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از علاقهمندان فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت مالی در اداره فدراسیونهای ورزشی تأکید کرد و از مسئولان فدراسیون کوهنوردی خواست با مدیریت صحیح پناهگاهها، از هرگونه تعارض منافع جلوگیری کنند.
گفتنی است بازدیدهای دورهای وزیر ورزش و جوانان از فدراسیونهای ورزشی با هدف بررسی میدانی مسائل، ارزیابی ظرفیتها و تسریع در روند توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات و حمایت از ورزش قهرمانی و همگانی ادامه خواهد داشت.
مسئولان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در جریان بازدید وزیر ورزش و جوانان از این فدراسیون درخواست توسعه زیرساختهای این رشته را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۵ تیر ماه) بازدیدی از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی داشت تا با اهالی این رشته گفتگو کند و ضمن استماع گزارش عملکرد، دغدغهها و مطالبات آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد.
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