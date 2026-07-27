سید ضیا هاشمی: قدرت اصلی و نرم ایران در حوزه فرهنگ و معناست

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در نشست بقاع متبرکه و سرمایه اجتماعی، با تاکید بر نقش بی‌بدیل امامزادگان در تقویت سرمایه اجتماعی گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد میزبان بقاع متبرکه‌ای است که کانون تعلق خاطر مردم منطقه بوده است. بیش از هشت هزار بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که این استان از متمرکزترین آن‌ها برخوردار است و بقعه بی‌بی حکیمه(س) نیز به عنوان یکی از شاخص‌ترین این اماکن، از دیرباز پایگاه معنوی مردم این دیار بوده است.

وی برگزاری این همایش‌ها را فراتر از یک اقدام صرفاً علمی و فرهنگی دانست و افزود: این رویدادها در واقع کنش‌های توسعه‌ای هستند که با هدف ارتقای وضعیت زندگی مردم، هم در بعد معنوی و هم در بعد مادی طراحی شده‌اند. ایران در جهان به عنوان کشوری با تمدنی غنی، شعر و ادب شناخته می‌شود و این ظرفیت به ما اجازه می‌دهد تا پیامی اثرگذار برای جهان معاصر داشته باشیم.

هاشمی با اشاره به تجربه زیسته خود در مدارس عشایری و جایگاه والای مشاعره در آن دوران، خاطرنشان کرد: اگرچه حوزه علم و فناوری در دهه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و دانشمندان و فناوران ما در جنگ نابرابر اقتدار خود را به نمایش گذاشته‌اند، اما قدرت اصلی و پیامی که ایران برای دنیا دارد، بیشتر در حوزه فرهنگ و معنا نهفته است. دنیای امروز در این دو حوزه دچار فقر است.

وی با بیان اینکه تمدن غرب نیز ظرفیت‌هایی دارد که قابل انکار نیست، تصریح کرد: مبادله میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها باید دوسویه باشد؛ در غیر این صورت به تهاجم فرهنگی منجر می‌شود. ما ظرفیت انتشار فرهنگ غنی خود را داریم و بقاع متبرکه از مؤلفه‌های بنیادین سرمایه فرهنگی و اجتماعی ما به شمار می‌روند. اگرچه زیارت اربعین با جمعیت میلیونی یا تشییع باشکوه رهبر شهید در سراسر کشور نمونه‌های بارز این همبستگی است، اما این سرمایه ارزشمند ممکن است در معرض آسیب قرار گیرد و باید عناصر تقویت‌کننده را گسترش و عوامل تضعیف‌کننده را حذف کنیم.

بقاع متبرکه کانون اعتمادسازی و همدلی در برابر نقشه‌های دشمن

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، اعتماد اجتماعی را نخستین عنصر تقویت‌کننده این سرمایه دانست و گفت: ما در شرایطی هستیم که نیازمند شناسایی مؤلفه‌های اعتمادساز هستیم. تغییرات فرهنگی و اجتماعی فرآیندی تدریجی است و نقش امامزادگان در پیوند اجتماعی مردم بسیار مؤثر است. در این فضاها همکاری، یاری‌رسانی و فداکاری به نمایش درمی‌آید و فقرا امیدوار می‌شوند که البته شکل رسیدگی به این نیازها نیز باید متحول شود.

وی با تاکید بر اینکه بقاع متبرکه کانون شبکه‌های ارتباطی میان متدینان و محبان اهل‌بیت(ع) هستند، افزود: برای اثرگذاری بیشتر این اماکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستیم تا همبستگی، همدلی و احساس هم‌سرنوشتی در جامعه تقویت شود.

هاشمی در پایان با هشداری جدی خاطرنشان کرد: اگر عده‌ای از سر ناآگاهی امید به دشمن سفاک بسته‌اند، باید بدانند که دشمن تر و خشک را نمی‌شناسد و هدفش متلاشی کردن کشور است. داشتن سرنوشت واحد، ریشه در هویت‌های ملی و دینی ما دارد. امیدوارم مسئولان، اساتید و حاضران در این نشست‌ها این پیام را دریافت کنند که بقاع متبرکه، سرمایه‌های عظیم اجتماعی و فرهنگی کشور هستند.