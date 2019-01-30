دستگیری سارقین مسلح پیش از هرگونه اقدام به سرقت

سرهنگ علی ولیپور گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در توضیح این خبر اظهار کرد : در پی اقدامات پلیسی جهت دستگیری متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شهرستان ارومیه به نام «عزت. م» ۴۰ ساله، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که این شخص از شهرستان ارومیه به غرب کشور و نهایتا منطقه هشتگرد در استان البرز متواری شده و اینبار با تشکیل گروهی ۵ نفره قصد انجام سرقت به شیوه مسلحانه از یک صرافی در محدوده خیابان جمهوری را دارد .

با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره یکم با شناسایی دقیق مخفیگاه این گروه از سارقین در منطقه هشتگرد و طی هماهنگی با شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، در سحرگاه روز سه شنبه مورخه نهم بهمن ماه اقدام به دستگیری هر ۵ عضو این گروه از جمله سرکرده گروه (عزت. م) کردند .

متهمان در تحقیقات اولیه منکر هرگونه تلاش برای انجام سرقت از صرافی شدند اما در ادامه با ارائه شواهد و قرائن از سوی کارآگاهان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به طراحی سرقت از یک صرافی در محدوده خیابان جمهوری اعتراف کردند .

سرکرده گروه سارقان مسلح در اعترافاتش به کارآگاهان گفت : از حدود شش ماه پیش تصمیم به این کار گرفته بودم اما هر بار اعضای گروه را تغییر می دادم تا بتوانم افرادی مورد اعتماد را انتخاب کنم. سوژه مورد نظر برای سرقت را نیز از چند ماه پیش شناسایی کرده و حتی قرار بود تا در پوشش مأمور به بهانه خرید ۱۰۰ هزار دلار از او سرقت کنیم اما سرقت به تأخیر افتاد تا اینکه اینبار با جمع شدن تمامی اعضای گروه قصد داشتیم تا به هر شکلی سرقت خود را انجام دهیم اما [قبل از هرگونه اقدامی] دستگیر شدیم .

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلییس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمان به طراحی سرقت مسلحانه از یک صرافی، تحقیقات جهت شناسایی جرایم احتمالی متهمان و همچنین کشف سلاح از متهمان در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده در مراحل مقدماتی قرار دارد .