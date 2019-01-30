خانم نظافتچی سارق بود!

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی ریئس کلانتری ۱۶۴ قائم در تشریح این خبر بیان داشت: روز سوم ماه جاری، خانم و آقایی که مالک یک ساختمان در شهرک یاس واقع در بلوار ارتش بودند، مراجعه کردند و عنوان داشتند از ساختمان شان مقادیری طلا و جواهر شامل سه سرویس طلا، دو شمش ۲۰ گرمی طلا، شش سکه تمام، هفت نیم سکه، هشت ربع سکه طلا و یک انگشتر و گردنبند ست قدیمی طلا به همراه یک و نیم میلیون تومان پول سرقت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، ماموران عملیات کلانتری سریعا به محل اعزام شده و از این دو شاکی تحقیق کردند که آنها عنوان داشتند تنها به نظافتچی ساختمان شان، شک دارند و او تنها فردی بوده است که دو سه بار در هفته گذشته برای نظافت ساختمان به این محل رفت و آمد داشته است.

وی ادامه داد: با هماهنگی صاحبخانه، نظافتچی ساختمان به بهانه نظافت به محل کشانده شد و در همان محل تحت بازجویی های فنی صورت گرفته، به جرم خود اقرار کرد.

رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم افزود: متهم مدعی بود با توجه به شناختی که نسبت به خانه و محل وجود طلا و جواهرات شکات طی رفت و آمدهای خود به آن محل به دست آورده بود، در آخرین حضور خود در خانه، تمامی اموال مذکور را سرقت برده است و در ادامه اذعان داشت که در صورت اعلام رضایت از سوی شکات، عین آنها را بازخواهد گرداند.

وی تصریح کرد: در ادامه با هماهنگی قضائی، متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت تا در صورت شناسایی شکات احتمالی دیگر، تحقیقات مورد نظر در این رابطه به عمل آید.