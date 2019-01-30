دانشگاه آزاد در خدمت توسعه اقتصادی شهرها قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تهرانچی صبح چهارشنبه در اجلاس مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد در مشهد اظهارکرد: دانشگاه آزاد شبکه ای حقیقی در کشور است که در گذشته برای مقاصد دیگری استفاده می شد اما در رویکرد جدید این دانشگاه در خدمت انقلاب خواهد بود.

وی افزود: برای حل مشکلات می خواهیم اقتصاد هر شهر را به دانشگاه گره زده و راندمان و بهره وری را افزایش دهیم و در این راستا تلاش می کنیم واحدهای دانشگاه آزاد در هر شهر به صنعت و کسب و کارهای بومی آن منطقه کمک کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: نباید عقیم سازی توانایی دانشجویان در دانشگاه انجام شود و اگر توانستیم راندمان کاری را در حوزه عملکردی بالا ببریم مردم فرزندانشان را برای تحصیل به ما می سپارند و مشکلات دانشگاه نیز حل می شود.

تهرانچی تاکید کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار داریم و در این شرایط بسیج اساتید به عنوان یکی از سنگرهای دفاع از کشور باید تقویت کننده بنیان های فرهنگی و اقتصادی باشد.

وی گفت: برای اینکه تسلیم هجمه نرم دشمن نشویم باید به دانشجویان دستاوردهای انقلاب را یادآوری کرده وبدانیم بزرگترین نعمت انقلاب نعمت ولایت بوده و هست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات کشور با اقتصاد مبتنی بر ربا حل نمی شود برای برون رفت از مشکلات باید ایمان و عمل را به صورت همزمان داشته باشیم تا بتوانیم موانع را از پیش روی خودمان برداریم.

تهرانچی تصریح کرد: باید علوم انسانی و اسلامی را خلق کنیم و اعتقاد به علم دینی داشته باشیم تا بتوانیم عمل انقلابی را محقق کنیم. اگر می خواهیم قوم متفکر در جهان باشیم باید رویکرد نوین در علوم انسانی داشته باشیم.

وی گفت: برای تحقق این مهم دانشگاه آزاد رویکرد اداری به علم را با رویکرد علمی به اداره دانشگاه تغییر داده و در این راستا معاونت علوم انسانی در این مجموعه ایجاده شده است.