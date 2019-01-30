بانک مسکن مکلف به پرداخت ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مقرر شد شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داشته باشند تا با تائید وزیر ارتباطات ۱۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر اختصاص دهند تا بتوانیم در حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر، رونقی برای تشکیل شرکتها و توسعه اشتغال داشته باشیم.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمانهای توسعهای مکلف شدند طرحهای دولت الکترونیک و همچنین توسعه خدمات الکترونیکی و پروژه هوشمندسازی مدارس را تأمین اعتبار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: دولت مجاز شد از طریق سازمانهای توسعهای در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید، با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین و با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته اقدام کند.
مفتح اظهار داشت: در مصوبه دیگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه خدمات حمایتی را ایجاد کند و کلیه خدمات حمایتی که دستگاههای دولتی و آستانهای مقدس، نهادهای انقلابی و کلیه دستگاههایی که کمکهای حمایتی انجام میدهند را با ذکر کد ملی افرادی که کمک گرفتهاند، در این سامانه ثبت کنند.
وی افزود: به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی خود را در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض برای اجرای پروژههای مصوب تخصیص دهد تا از این طریق، رونقی در اجرای پروژهها به ویژه سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ تصریح کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد بانک مرکزی از محل سپردههای قرضالحسنه بانکهای عامل ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای اعطای وام قرضالحسنه تخصیص دهد؛ از این رقم ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط کمیته امداد توزیع میشود و ۱۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان بهزیستی برای طرحهای اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار تخصیص داده خواهد شد تا میزان قابل توجهی از افراد تحت پوشش با طرح اشتغالزا، خودکفا شوند.
مفتح گفت: بانک مسکن مکلف شد از محل بازگشت وام های مسکن، ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان اعطا کند.
وی ادامه داد: این وامها به بازنشستگانی اعطا خواهد شد که پنج سال از بازنشستگیشان گذشته باشد و در ۱۰ سال گذشته خودشان و همسرشان مسکن نداشته باشند. سود این وام مسکن در تهران ۹ درصد، در مراکز استانها ۷ درصد و در سایر مراکز شهرها و روستا ۴ درصد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ تأکید کرد: کلیه بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی که مستمری آنها کمتر از سه میلیون تومان هستند، مشمول این وام هستند.
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