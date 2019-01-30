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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

کشف حیوان سخت پوستی که نابینا است

کشف حیوان سخت پوستی که نابینا است

محققان یک گونه جدید از سخت پوستان را کشف کرده اند که شبیه یک هزارپای شناگر است. این حیوان در جزایر« تورکس و کایکوس» زندگی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان یک گونه جدید از موجودات غار نشین را کشف کرده اند.

محققان دانشگاه A&M تگزاس، طی یک سفر تحقیقاتی ۱۰ روزه به جزایر «تورکس و کایکوس» موجودی شبیه یک هزارپای شناگر را کشف کرده اند.

این موجود که Remipede Lasionectesنام گرفته، گونه ناشناخته ای از یک خانواده سخت پوستان به نام Remipede  است. Remipede گروهی از موجودات سخت پوست نابینا است که به طور معمول در سفره های آبی سواحل زندگی می کند.

جالب آنکه این حیوان زمانی کشف شده که بسیاری از غارهای حاوی نمک در منطقه کارائیب در معرض خطر آلودگی یا تخریب هستند.

پروفسور «تام لیف» که این تحقیق را رهبری کرده، می گوید: ما  گونه ای از حیوان را رصد کردیم که به نظر می رسد از خانواده Remipede باشد که در منطقه  Yucatan Peninsula مکزیکو زندگی می کنند.

این حیوان بدنه ای بلند دارد. جالب آنکه حیوان تازه کشف شده نابینا است و بدنه آن هیچ رنگدانه ای ندارد. البته این ویژگی میان حیواناتی که در عمق آب زندگی می کنند، شایع است.

 محققان تصمیم دارند  تحقیقات مولکولی دقیقی روی حیوان انجام دهند.

کد مطلب 4528358

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