۸۵ پروانه استاندارد در کرمانشاه تعلیق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا نیازی صبح امروز سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کرمانشاه از فعالیت ۴۲ شرکت دانش‌بنیان در استان خبر داد و اظهار داشت: اولین گواهی انطباق کشور را کرمانشاه به یک شرکت دانش بنیان اعطا کرد.

وی افزود: در حوزه ارزیابی در سال حمایت از تولید استاندارد به عنوان سازمان نظارتی و حامی صنعت تلاش داریم اکثر واحدهای تحت پوشش استانداردسازی شوند.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه ضریب نفوذ استاندارد در استان ۱۰۰ درصد است، بیان کرد: ۱۱۰۰ واحد در کرمانشاه مورد بازرسی قرار گرفت و تمام واحدهای تحت پوشش تعیین تکلیف شده‌اند.

وی از بازرسی مستمر واحدهای تحت پوشش در استان خبر داد و تصریح کرد: تعداد ۵۶۲ واحد تولیدی و خدماتی تحت پوشش استاندارد هستند.



نیازی از تعلیق ۸۵ پروانه استاندارد طی امسال خبر داد و عنوان کرد: همچنین ۵۷ پروانه نیز از ابتدای امسال تا کنون صادر شده است که هر پروانه یک نفر اشتغال‌زایی دارد.



وی با بیان اینکه آسانسورهای برقی مشمول استاندارد اجباری است، گفت: در راستای حفظ ایمنی ساکنان آسانسورهای ۸۷ بلوک مسکن مهر پلمب شد.



مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در رابطه با استانداردسازی شهربازی ها هم بیان داشت: تمام تجهیزات بازرسی شده است و در حال حاضر ۱۲۰ وسیله در ۱۴ شهربازی دارای استاندارد هستند.

وی با بیان اینکه ۲۷۱ مهدکودک برای اولین بار در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفته است، افزود:بیشتر این مهد ها از نظر استاندارد مشکلاتی داشتند که مقرر شد بهزیستی بر آنها نظارت داشته باشد.

نیازی همچنین از ۸۳ بازرسی از طلافروشی‌ها و ۴۰ هزار مورد آزمون و علامت‌گذاری خبر داد و گفت: همچنین در راستای استاندارد سازی ۲۱جایگاه سوخت سال گذشته قطع گاز شدند و فرآیند استانداردسازی انجام شد که در حال حاضر ۷۶ جایگاه سی ان جی در استان داریم که ۶۸ جایگاه استاندارد هستند.

وی عنوان کرد: ۳۸۰ باسکول فعال در استان داریم که امسال ۳۴۲ مپرد بازرسی و آزمون از باسکول ها انجام شد.

وی همچنین از انجام بیش از ۲۷۰۰ مورد بازرسی از واحدهای توزیع مصالح ساختمانی خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته در دستگاه های دولتی ۲۳۰ بازرسی انجام دادیم.