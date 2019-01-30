جزییات حضور ارکسترهای دانشگاه هنر در فجر ۳۴

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحی فر مدیر هنری ارکسترهای دانشگاه هنر گفت: برنامه‌ای که برای جشنواره موسیقی فجر امسال در نظر گرفته شده است در دو بخش مستقل اجرا می شود. بخش اول شامل اجرای آنسامبل های موسیقی کلاسیک و بخش دوم اجرای ارکستر سازهای ایرانی خواهد بود. در بخش اول، دو برنامه نسبتاً مجزا داریم که برنامه نخست دوئت پیانو و ویلن است که توسط بهزاد جعفریان و پدرام غفاری قطعه‌ای از پابلو ساراساته با عنوان «نمایش کولی» اجرا خواهد شد و پس از آن، در همین بخش آنسامبل فرناد به سرپرستی علی باستانی‌نژاد قطعاتی از ادبیات موسیقی کلاسیک را اجرا خواهد کرد. در کارگان این بخش آثاری از موتسارت، پیاتزولا، شون فیلد، پی سارد، آزناور و شریفیان گنجانده شده که توسط ۱۰ تن از دانشجویان دانشکده موسیقی به سرپرستی علی باستانی نژاد به اجرا خواهد رسید.

وی درباره بخش دوم اجرا توضیح داد: در بخش دوم برنامه، ارکستر سازهای ایرانی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر به سرپرستی و رهبری محمدرضا فیاض مجموعه «عیاران» اثر آقای احمد پژمان را اجرا می‌کند. حدود ۴۰ سال پیش وزارت فرهنگ و هنر وقت این اثر را به آقای پژمان سفارش داده بود که مجموعه عیاران برای گروه سازهای ایرانی نوشته شد و همان زمان توسط گروه استاد فرامرز پایور به اجرا درآمد. این مجموعه شامل ۵ قطعه است و به تازگی نیز پس از بازنویسی پارتیتور این اثر توسط محدرضا فیاض ضبط و منتشر شده است. جناب احمد پژمان از استادان برجسته دانشکده موسیقی از سالیان پیش بوده اند و تعداد زیادی از دانشجویان افتخار شاگردی ایشان را داشته اند. اجرای «عیاران» توسط این گروه ۲۸ نفره متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده موسیقی به نوعی ادای دین دانشجویان دانشکده به ایشان و پاسداشت مقام هنری این آهنگساز ارجمند است.

مدیر هنری ارکسترهای دانشگاه هنر در پایان، توجه به آثارآهنگسازان ایرانی در بخش ارکسترهای کلاسیک این دوره از جشنواره موسیقی فجر را یک اتفاق خجسته دانست و اظهار کرد: توجه به آهنگساران ایرانی اتفاقی مبارک و ارزشمند است که باید آن را به فال نیک گرفت. اتفاقی که باید از سال‌ها پیش در این بخش رخ می‌داد. واقعاً لازم است همواره به آهنگسازان کشور خودمان که متناسب با فرهنگ موسیقی ایران آثاری با رویکرد ملی خلق می‌کنند، توجه بیشتری شود و امکان اجرا و ارائه آثارشان فراهم شود.