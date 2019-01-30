به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار مدیرکل و جمعی از مدیران و معاونان اداره کل اوقاف و امور خیریه قم اظهار کرد: موقوفات امانتی هستند که در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته‌اند و امانت‌داری، مهمترین وظیفه کارکنان اوقاف به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امانت‌های زیادی در اختیار انسان قرار گرفته که باید نسبت به آنها امانت‌دار باشد، گفت: فرزند و شاگرد و خانواده، همگی امانت هستند، یک کشور امانتی در دست مسئولان است که باید در راه رسیدن به کمال و سعادت، به وظیفه خود عمل کنند و همینطور موقوفات، امانتی خطیر هستند که واقفان دیگر حضور ندارند تا از آنها حراست کنند بنابراین متولیان وقف که سازمان اوقاف از آن جمله است باید در این زمینه کوشا باشند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اهمیت وقف بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: بقاع متبرکه که مدیریت آنها بر عهده سازمان اوقاف است هم اهمیت فراوانی دارند، مکان‌های مقدسی که باید به مرکزی فرهنگی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: حضور ائمه جماعت ثابت و دائمی، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بقاع متبرکه است، همچنین بقاع متبرکه‌ای که در مسیرهای رفت و آمد مسافران قرار دارند اهمیت بیشتری دارند.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه ائمه جماعات و مبلغان روحانی نباید صرفا به مسائل سیاسی بپردازند، گفت: بیان موضوعات مذهبی، تاریخی، قرآن و تفسیر، فواید زیادی برای نمازگزاران و مخاطبان منابر خواهد داشت.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به نیازهای روز جامعه به ویژه مسائل فرهنگی خاطرنشان کرد: در خارج از کشور و حتی در کشورهای غربی، موقوفاتی وجود دارد که برای توسعه علم و دانش و در مجموع رشد و پرورش جامعه اختصاص داده شده‌اند بنابراین مبلغان روحانی و همچنین رسانه‌ها در جامعه ما باید به این مسئله اهتمام داشته باشند و نظر واقفان را به سمت مسائل فرهنگی، اجتماعی، علمی و دینی جلب کنند.

وی ادامه داد: نیت‌های وقف باید متنوع باشند و نیازهای مختلف را در بر بگیرند تا هزینه‌های اداره جامعه هم به این ترتیب کاهش یابد و نفع موقوفات به همگان برسد.

آیت‌الله سبحانی با تاکید بر مصرف عواید موقوفات دقیقا مطابق نیت واقفان گفت: اگر درآمد یک موقوفه زیاده از حد بود و نیت واقف کاملا برآورده شده بود، می‌توان از اضافه آن در موارد مشابه مصرف کرد.

نقش مهم مراجع تقلید در توسعه وقف برای رفع نیازهای روز جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این دیدار گفت: نقش مراجع تقلید، علما و اساتید برجسته حوزوی در راهنمایی خیرین برای وقف در راستای نیازهای روز جامعه بسیار پُر رنگ است.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری اظهار کرد: وظایفی که بر عهده سازمان اوقاف گذاشته شده اهمیت زیادی دارند و مسئولیت موقوفات و دیگر حیطه‌های کاری این سازمان نیز به همین ترتیب بسیار خطیر است.

وی افزود: اجرای امینانه نیت واقفان و حرکت بر مدار شرع مقدس و قوانین جاری، اولویت کاری سازمان اوقاف در همه دوره‌ها بوده و در حقیقت این سازمان باید امین واقفان باشد و جلوی رکود وقف را بگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه توسعه وقف از دیگر حیطه‌های کاری این سازمان به شمار می‌رود گفت: همچنین لازم است نیازهای جامعه را شناسایی و آنها را به عنوان اولویت‌های وقف به واقفان و خیرین معرفی کنیم.

وی ادامه داد: برخی افراد نگاه نازلی به وقف دارند و اهمیتی را که باید، برای این مسئله قائل نیستند و شاید موقوفات را به شکل اموالی می‌بینند که بتوان عواید و درآمد آنها را در هر راهی هزینه کرد در حالی که نیت واقفان تنها ملاک عمل است و همچنین املاک اوقافی ارزشی برابر با املاک خصوصی دارند و نباید میان آنها تفاوتی گذاشت.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به نیاز جامعه به موقوفات جدید با در نظر گرفتن نیازهای جدید عنوان کرد: خیرینی که به دنبال وقف هستند باید ناظر به احتیاجات زمانه این کار را انجام دهند و اینجاست که نقش علما و اساتید حوزوی در راهنمایی آنها بسیار پر رنگ است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: پاسخگویی به شبهات و توطئه‌های فرهنگی دشمنان در فضاهای مجازی، یکی از مهمترین اولویت‌های امروز به شمار می‌رود و اگر موقوفاتی در همین راستا وجود داشته باشند می‌توان از آنها در همین زمینه استفاده کرد.