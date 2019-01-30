به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، نمایشگاه ArianaICT با مجوز وزارت تجارت و صنایع افغانستان، ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه ۹۸ با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شهر کابل برگزار می شود.

رسول سرائیان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نشست مشترک اعضای این سازمان با وزیر ارتباطات افغانستان، گفت: مجوزهای لازم برای برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان اخذ شده و این رویداد ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه در کابل برگزار می‌شود؛ این نمایشگاه می‌تواند فصل جدیدی در همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی باشد.

‏شهزاد گل‌آریوبی، وزیر ارتباطات افغانستان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در افغانستان منعقد شده و ما آماده هر نوع حمایتی برای همکاری در این زمینه هستیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته‌های حمایتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این رویداد در نظر گرفته‌اند. با توافق انجام شده، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند با ۱۵ درصد تخفیف در این نمایشگاه غرفه‌های خود را خریداری کنند. همچنین اعضای سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز با می‌توانند با ۱۵ درصد تخفیف در این رویداد شرکت کنند.

زیرساخت‌های ارتباطی در افغانستان در سال‌های اخیر توسعه قابل توجهی داشته و اکنون ۲۳.۷ میلیون نفر از جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور موبایل داشته و شمار کاربران اینترنت نیز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است. این در حالی است که افزایش دسترسی به اینترنت، یکی از برنامه‌های محوری دولت و وزارت ارتباطات افغانستان است. شبکه فیبرنوری در ۲۵ استان این کشور مستقر شده و تا دو سال دیگر قرار است در ۹ استان باقی‌مانده نیز گسترش یابد. همچنین دولت افغانستان برنامه‌های وسیعی برای توسعه دولت همراه و دولت الکترونیکی دارد.

وجود زبان و فرهنگ مشترک، قوانین سرمایه‌گذاری مناسب و دسترسی مناسب ایرانی‌ها به بازار افغانستان، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند حضور در بازار این کشور را برای شرکت‌های ICT ایرانی جذاب کند.