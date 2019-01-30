انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی صبح چهارشنبه در یادواره شهدای روحانی استان بوشهر اظهار داشت: شهدا نزد خداوند متعال دارای جایگاه بالایی هستند چرا که علاوه بر ایستادگی در برابر تجاوز متجاوزان با حماسه آفرینی های خود موجب اقتدار اسلام در جهان نیز شدند.

وی افزود: علما و روحانیت در طول تاریخ ایران اسلامی همانند انبیاء الهی (ص) و ائمه اطهار (ع) راهنمای جامعه بودند و در پیروزی های مختلف شاهد نقش موثر آنها بوده ایم.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به نقش تعیین کننده ولی فقیه در هدایت جامعه بیان کرد: ولایت فقیه نقش موثری در هدایت جامعه، انسان ها در برابر مشکلات و آسیب ها دارد و در برهه های مختلف شاهداین هدایت ها بوده ایم.

آیت الله صدیقی با بیان اینکه امروز دشمنان تمام قد در برابر حاکمیت خداوند ایستادگی می کند، عنوان کرد: آنها نیز می دانند که حاکمیت خداوند از مجرای ولایت فقیه محقق می شود و به همین دلیل است که با تمام وجود در برابر حاکمیت خداوند ایستادگی می کنند.

وی با عنوان اینکه اکنون دشمنان با استفاده از ظرفیت فضای مجازی بدنبال ضربه زدن به اعتقادات جوانان ما هستند، تصریح کرد: خانواده ها باید در این زمینه هوشیار باشند و دشمنان را در این زمینه مانند دیگر برهه ها نا امید کنند.

امام جمعه موقت تهران خطاب به مدیران فتنه گفت: کسانی که امروز اخلاق، تدین و ایمان مردم را هدف قرار داده اند و زمینه آلودگی و گناه مردم را فرآهم می کنند باید در برابر خداوند پاسخگو باشند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطر نشان کرد: ایثار و شهادت به انسان حیات طیبه می دهد و در جامعه نیز آثار و برکات بسیاری دارد که در شهادت شهید حججی تاثیر آن را در جامعه مشاهده کردیم.

آیت الله صدیقی عنان کرد: امروز اقتدار ایران اسلامی جهانی شده است و انقلاب اسلامی الگوی مناسبی برای دیگر کشور های اسلامی شده است.

وی با اشاره به اقتدار ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی به پایگاه ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوزان و ظالمان در تمام مرزهای تبدیل شده است.