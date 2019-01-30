مردم به آگهی های پزشکی جراید اعتماد نکنند

به گزارش خبرنگارمهر، علی بیرجندی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل سازمان نظام پزشکی مشهداظهار کرد: پرداخت های با تاخیر بیمه به مراکز درمانی و پزشکان باعث شده که مشکلاتی در این حوزه بوجود آید ولی تمام تلاش ما بر این است که روند درمانی مردم دچار مشکل نشود.

وی افزود: چهار سال است که هیچگونه افزایش قیمتی در این حوزه نداشته ایم و فقط ۵ درصد در مراکز درمانی افزایش قیمت داشتیم که در مقایسه با افزایش قیمت در سایر صنوف و تورم بسیار ناچیز است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: در حوزه مداخلاتی که در امور پزشکی توسط افراد مدعی طب اسلامی و یا سنتی صورت می پذیرد ما به شدت از طریق مراجع قضایی با آن مقابله خواهیم کرد و شهروندان نیز باید متوجه باشند برای استفاده از طب سنتی به افرادی که از سازمان نظام پزشکی و یا دانشگاه علوم پزشکی مجوز دارند مراجعه کنند.

وی بابیان اینکه ۵۰۰ دستگاه لیزر وارد مشهد شده است وفقط ۵۰ عدد آن در مراکز پزشکی استفاده می شوند و بقیه در مراکز زیرزمینی بکارگیری شده است گفت: مردم به هیچ وجه برای استفاده از خدمات پزشکی به تبلیغات موجود در جراید و تلویزیون اعتماد نکنند و حتما از صحت این تبلیغات و دارای مجوز بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

بیرجندی نژاد در خصوص نصب کارتخوان در مراکز پزشکی نیزتصریح کرد:ما از شفافیت استقبال می کنیم ولی لازم به ذکر است که ۹۵ درصد پزشکان ما با بیمه ها قرار داد دارند و به راحتی مالیات پزشکان از این طریق قابل محاسبه است و نصب کارتخوان ها تاثیری در این حوزه ندارد.

وی بیان کرد:۱۷۰۰ پزشک متخصص و ۱۰۰۰ پزشک عمومی فعال در مشهد مشغول فعالیت هستند و در خصوص دفع زباله های عفونی مطب ها نیز حدود ۱۱۰۰ مطب با پیمانکار این حوزه اخذ قرار داد را انجام داده اند و بقیه نیز تا آخر بهمن ماه تعیین تکلیف خواهند شد و تمام مراکز درمانی نیزاخذ قرارداد را انجام داده اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت:به لحاظ اهمیت بالایی که سلامت عمومی جامعه دارد با هر گونه تخلف از سوی جامعه پزشکی به شدت برخورد می شود.