  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:

مردم به آگهی های پزشکی جراید اعتماد نکنند

مردم به آگهی های پزشکی جراید اعتماد نکنند

مشهد- رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت:مردم به آگهی های پزشکی در جراید اعتماد نکرده و قبل از مراجعه به مراکز درمانی مجوز آن را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، علی بیرجندی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل سازمان نظام پزشکی مشهداظهار کرد: پرداخت های با تاخیر بیمه به مراکز درمانی و پزشکان باعث شده که مشکلاتی در این حوزه بوجود آید ولی تمام تلاش ما بر این است که روند درمانی مردم دچار مشکل نشود.

وی افزود: چهار سال است که هیچگونه افزایش قیمتی در این حوزه نداشته ایم و فقط ۵ درصد در مراکز درمانی افزایش قیمت داشتیم که در مقایسه با افزایش قیمت در سایر صنوف و تورم بسیار ناچیز است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: در حوزه مداخلاتی که در امور پزشکی توسط افراد مدعی طب اسلامی و یا سنتی صورت می پذیرد ما به شدت از طریق مراجع قضایی با آن مقابله خواهیم کرد و شهروندان نیز باید متوجه باشند برای استفاده از طب سنتی به افرادی که از سازمان نظام پزشکی و یا دانشگاه علوم پزشکی مجوز دارند مراجعه کنند.

وی بابیان اینکه ۵۰۰ دستگاه لیزر وارد مشهد شده است وفقط ۵۰ عدد آن در مراکز پزشکی استفاده می شوند و بقیه در مراکز زیرزمینی بکارگیری شده است گفت: مردم به هیچ وجه برای استفاده از خدمات پزشکی به تبلیغات موجود در جراید و تلویزیون اعتماد نکنند و حتما از صحت این تبلیغات و دارای مجوز بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

بیرجندی نژاد در خصوص نصب کارتخوان در مراکز پزشکی نیزتصریح کرد:ما از شفافیت استقبال می کنیم ولی لازم به ذکر است که ۹۵ درصد پزشکان ما با بیمه ها قرار داد دارند و به راحتی مالیات پزشکان از این طریق قابل محاسبه است و نصب کارتخوان ها تاثیری در این حوزه ندارد.

وی بیان کرد:۱۷۰۰ پزشک متخصص و ۱۰۰۰ پزشک عمومی فعال در مشهد مشغول فعالیت هستند و در خصوص دفع زباله های عفونی مطب ها نیز حدود ۱۱۰۰ مطب با پیمانکار این حوزه اخذ قرار داد را انجام داده اند و بقیه نیز تا آخر بهمن ماه تعیین تکلیف خواهند شد و تمام مراکز درمانی نیزاخذ قرارداد را انجام داده اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت:به لحاظ اهمیت بالایی که سلامت عمومی جامعه دارد با هر گونه تخلف از سوی جامعه پزشکی به شدت برخورد می شود.

کد مطلب 4528489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها