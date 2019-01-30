فرمانداری تهران اخذ عوارض ازمحدوده زوج و فرد را غیرقانونی می داند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر چهارشنبه و در نشست خبری خود، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد در پایتخت ضمن رد اجرای تصمیماتی که موجب افزایش به مردم شود، گفت: در این زمینه در شورای شهر تهران دو دیدگاه وجود دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، فرماندار تهران نیز در این زمینه اعلام کرده که اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد غیرقانونی است.

استاندار تهران گفت: هر نوع مصوبه شورای شهر باید در کمیته انطباق مطرح و با قوانین موجود تطبیق داده شود که درصورت اصرار شورا به مصوبه ارسالی، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می یابد.

وی سپس در پاسخ به سوالی مبنی بر آلودگی هوای تهران افزود: باید در برنامه زمان بندی ۵ ساله باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اقدام شود، در اسلامشهر در حال احداث خط مترو هستیم و در ورامین، قرچک و پیشوا قطار شهری که همان کار مترو را انجام می دهد، ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

محسنی بندپی با بیان این که هزینه های مترو چندین برابر قطار شهری است و دلیل این امر عبور قطار مترو از زیر زمین است، گفت: در قرچک، ورامین و پیشوا و نیز پردیس شرایط عبور قطار از روی زمین فراهم است، برای شهرهای غرب استان تهران مانند ملارد، شهریار و ... در حال مطالعه برای راه اندازی قطار شهری هستیم.