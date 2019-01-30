دانشجویان عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران این انتخابات را بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزار می کند.

تمام مدیران مسئول نشریات می توانند برای ثبت نام و نامزدی در هفدهمین انتخابات نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی از روز شنبه ۱۳ تا ۲۱ بهمن ۹۷ به مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

افرادی که می خواهند در انتخابات ثبت نام کنند باید مدیر مسئول نشریه دانشجویی بوده و حداقل دو ترم از تحصیل ایشان بدون احتساب ترم جاری، باقی مانده و در یک سال گذشته تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ حداقل یک شماره نشریه تحت مسئولیت خود را منتشر کرده باشند.

ارائه تصویر کارت دانشجویی و یک نسخه از آخرین شماره نشریه هنگام ثبت نام الزامی است.

تمام مدیران مسئول نشریاتی که طی یک سال گذشته تا پایان دی ماه سال جاری حداقل یک شماره منتشر کرده باشند می توانند در انتخابات شرکت و حق رأی خواهند داشت.

پس از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان نامزدی در انتخابات، زمان و مکان برگزاری انتخابات اعلام خواهد شد.