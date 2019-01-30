به گزارش خبرگزاری مهر، بازیسازان کشورمان تنها تا پایان امروز دهم بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را برای بخش اصلی جشنواره، بخش بهترین بهروز رسانی و بخش مورد انتظارترین بازی ارسال کنند. بازیسازان برای حضور در بخش اصلی جشنواره باید پروژه منتشر شده خود در یکی از مارکتهای معتبر داخلی و خارجی را ثبتنام کنند هرچند این انتشار میتواند به صورت Early Access نیز باشد.
همچنین در بخش بهترین بهروزرسانی نیز تنها ارایه فهرست کتبی از تغییرات برای ثبتنام کافی است و سپس به تشخیص داوران، بازیهایی که واقعا تغییرات بزرگی داشتهاند در این بخش به رقابت خواهند پرداخت و بهترین بهروزرسانی از سوی مردم انتخاب میشود.
در نهایت در بخش مورد انتظارترین بازی نیز بازیسازان باید تریلرهایی از پروژههای آینده خود را ارسال کنند. البته در صورتی که پس از ثبتنام نسخههای بهتری از این ویدیو را در اختیار داشته باشند، امکان جایگزینی آن تا پیش از مراسم اختتامیه وجود دارد. برنده این بخش نیز از سوی مردم برگزیده خواهد شد و ویدیوهای برتر در مراسم اختتامیه جشنواره پخش خواهد شد.
بازیسازان میتوانند از طریق سایت این رویداد به نشانی irangamefestival.ir آثار خود را به صورت الکترونیکی برای جشنواره ارسال کنند.
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