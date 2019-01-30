موشک کروز هواپایه «قاصد ۳» به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، موشک کروز هواپایه قاصد ۳ که توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی های مسلح و با تلفیقی از علوم هوافضا و دانش هوایی کشور و مطابق با نیاز عملیاتی در حوزه‌های آفندی و پدافندی طراحی شده است در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» در مصلای تهران به نمایش گذاشته شده است.



این موشک قابلیت نصب بر روی جنگنده بمب‌افکن اف ۴ را دارد و با بهره‌گیری از جستجوگر تصویری مختصات هدف را دریافت کرده و اطلاعات لازم را به کابین خلبان ارسال کند. خلبان می‌تواند از طریق این جستجوگر بر روی هدف، قفل تصویری انجام دهد و اهداف مورد نظر را تا شعاعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر مورد اصابت قرار دهد.



این کروز هواپایه که در حال گذراندن مراحل تست نهایی خود است، کاملا بومی است و مشابه خارجی ندارد.