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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

در نمایشگاه «اقتدار ۴۰»؛

موشک کروز هواپایه «قاصد ۳» به نمایش گذاشته شد

موشک کروز هواپایه «قاصد ۳» به نمایش گذاشته شد

موشک کروز هواپایه قاصد ۳ که توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی های مسلح در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موشک کروز هواپایه قاصد ۳ که توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی های مسلح و با تلفیقی از علوم هوافضا و دانش هوایی کشور و مطابق با نیاز عملیاتی در حوزه‌های آفندی و پدافندی طراحی شده است در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» در مصلای تهران به نمایش گذاشته شده است.

این موشک قابلیت نصب بر روی جنگنده بمب‌افکن اف ۴ را دارد و با بهره‌گیری از جستجوگر تصویری مختصات هدف را دریافت کرده و اطلاعات لازم را به کابین خلبان ارسال کند. خلبان می‌تواند از طریق این جستجوگر بر روی هدف، قفل تصویری انجام دهد و اهداف مورد نظر را تا شعاعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر مورد اصابت قرار دهد.

این کروز هواپایه که در حال گذراندن مراحل تست نهایی خود است، کاملا بومی است و مشابه خارجی ندارد.

کد مطلب 4528676

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