۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، اظهارکرد: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شده است.

وی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور، افزود: براساس دستور رئیس جمهور سال آینده باید پرونده مسکن مهر در کشور بسته شود.

اصغری مهرآبادی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند پروژه‌های مسکن مهر را به پایان برساند، گفت: در تلاش هستیم تا براساس تعهدات این وزارتخانه با بهره‌گیری از همه منابع این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم.

وی به سفرهای استانی خود و شرکت در شورای مسکن استان‌ها اشاره و آن را در راستای شناسایی مشکلات و پیگیری روند ساخت واحدهای مسکن مهر عنوان و بیان‌کرد: تشکیل این جلسات برای حل مشکلات موثر بوده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید برلزوم اجرای سریع پروژه‌های بدون معارض مسکن مهر در سراسر کشور، ادامه داد: برای حل موانع موجود در این پروژه‌ها با رئیس مجلس و دستگاه‌های ذیربط رایزنی‌هایی لازم انجام شده است.

اصغری مهرآبادی با بیان اینکه انتظار داریم شوراهای مسکن مهر در تمام استان‌ها به فوریت تشکیل شده تا فرآیند بررسی موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های مسکن مهر محقق شود، ادامه داد: برای اتمام این پروژه نیازمند انسجام و وحدت همه جانبه دستگاه‌ها هستیم.

وی همچنین به تفویض اختیارات ویژه برای رفع چالش‌های موجود در این پروژه‌ها به شوراهای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: برای اتمام پروژه‌های تعاونی وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم انجام می شود اما برای طرح‌های خودمالکی این دسته از پروژه‌ها امکان تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی وجود ندارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به تصویب اعتبارات در لایحه بودجه سال ۹۸ برای این وزارتخانه، گفت: انتظار داریم شورای مسکن گیلان تمامی موانع و مشکلات مورد نظر و اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را به صورت دقیق برآورد کرده و به این دستگاه انتقال دهند.

وی با اشاره به برخی اقدامات زیربنایی و روبنایی و زیرساختی در مسکن مهر، اظهارکرد: برخی استانداران برای اجرای این پروژه‌ها اعتبارات مناسبی تخصیص داده‌اند.