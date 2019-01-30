دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان وظیفه عمومی ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی اظهارکرد: با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاهی به عملکرد گذشته وظیفه عمومی و مقایسه آن با امروز، نشان دهنده عمق تحولی است که این سازمان آن را تجربه کرده است.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۶۳ قانون وظیفه عمومی تصویب و پس از بررسی های کارشناسانه و با رویکرد اصلاحی و حمایتی در سال ۱۳۹۰ مواردی از این قانون اصلاح و الحاق شد؛ همچنین با بازنگری قوانین و مقررات مربوط به معافیت های پزشکی، کفالت و ... این قوانین جامع تر و مشمولان بدون دغدغه و با آرامش بیشتر توانسته اند خدمت سربازی را سپری کنند.

سردار نوروزی گفت: پس از گذشت سیری از تحولات، رسیدگی به امور وظیفه عمومی به نیروی انتظامی واگذار و با توجه به ضرورت و نیاز جامعه، وظیفه عمومی از اداره به معاونت وظیفه عمومی تغییر یافته و پس از تحولات اساسی، از سال ۸۱ سازمان وظیفه عمومی ناجا با ساختاری متفاوت به تصویب رسید.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: در روش های فراخوان و توزیع نیرو به مراکز آموزش، توجه ویژه ای شده به نحوی که مشمولان به صورت اختیاری و داوطلبانه در مهلت معرفی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف و براساس نیاز نیروهای مسلح و مولفه های فردی توزیع می شوند.

به گفته وی، در راستای خوشایندسازی محیط خدمتی، توجه ویژه ای به محل اسکان و استراحت سربازان شده و کیفیت غذایی آنان نیز بهبود یافته است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین سربازان و عائله تحت تکفل آنان در طول مدت خدمت سربازی؛ تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند و پس از اتمام این مدت می توانند از دو سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی نیز بهره مند شوند.

سردار نوروزی با اشاره به اینکه تسهیلاتی برای سربازان متاهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است، افزود: این دسته از مشمولان بعد از گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی، در محل سکونت همسر خود به کارگیری شده و در صورت داشتن فرزند، به ازای هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان کسر می شود؛ همچنین سربازان مجرد نیز در صورت امکان در فاصله ۳۰۰ کیلومتری محل سکونت خود خدمت می کنند.

وی، توجه و بهره وری تخصصی و ارتقاء سربازان در نیروهای مسلح را از یکی از دغدغه های مسئولان نام برد و خاطرنشان کرد: توانسته ایم با ایجاد سامانه ثبت رزومه تخصصی مشمولان متقاضی اعزام به خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، از توانایی های سربازان در عرصه های مختلف کشور مانند علمی، دفاعی، امنیتی، انتظامی و... و. استفاده کنیم.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: تمرکز زدایی در ارائه خدمات به مشمولان، واگذاری برخی اختیارات به وظیفه عمومی استان ها و برقراری ارتباط سیستمی با سامانه نیروهای مسلح، تاثیر به سزایی در تسریع رسیدگی به درخواست های مشمولان داشته است.

این مقام ارشد انتظامی اظهارکرد: این سازمان با به کار گیری ظرفیت های درون و برون سازمانی و تعامل بیشتر با ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم و ... توانسته در زمینه اجرای ماموریت های خطیر خود یعنی توزیع مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و تقویت بنیه کشور در زمینه های مختلف دفاعی، امنیتی، علمی، انتظامی و ... چشمگیرتر عمل کند.

سردار نوروزی خاطرنشان کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم، ثبت ۲۶ مورد از امور وظیفه عمومی ازجمله ثبت درخواست اعزام به خدمت و معافیت ها، تمدید و تعجیل تاریخ اعزام به خدمت، اصالت کارت ها، توجیه غیبت، چاپ برگ آماده به خدمت، اصلاح نشانی محل سکونت و ...، در سراسر کشور به دفاتر (پلیس+۱۰) واگذار شده که این اقدام، صرفه جویی در وقت و هزینه مشمولان را به همراه داشته است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از کاهش مراجعات حضوری به این سازمان خبرداد و گفت: بازنگری فرآیند انواع معافیت های سربازی، به کارگیری پزشکان معتمد برای معاینه اولیه مشمولان و ارتباط سیستمی پزشکان معاین با دفاتر (پلیس+۱۰)، ایجاد ارتباط سیستمی با ثبت احوال و...، تاثیر به سزایی در تسریع رسیدگی به درخواست های مشمولان داشته است.

وی افزود: با تعویض و هوشمندسازی کارت های پایان خدمت و معافیت سربازی توانسته ایم شکل کارت های مذکور را درکلیه نیروهای مسلح یکسان کرده و از هرگونه امکان جعل و دسیسه جلوگیری و با ایجاد بانک اطلاعاتی در سامانه وظیفه عمومی؛ امکان استعلام کارت ها از طریق دفاترپلیس + ۱۰ در سراسر کشور فراهم شده است.

این مقام ارشد انتظامی از راه اندازی سامانه ثبت اینترنتی مجوز خروج از کشور در سراسر کشور خبرداد و اظهارکرد: در راستای افزایش کیفیت خدمات، تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور وظیفه عمومی، این امکان ایجاد شده که مشمولان درخواست های خروج از کشور خود را به صورت اینترنتی، از طریق درگاه خدمات الکترونیک انتظامی www.epolice.ir ثبت کنند.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک و بهره مندی از فضای مجازی، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست های مشمولان را در پی داشته است، گفت: یکی از اقدامات چشمگیر در ارائه مشاوره به مشمولان و خانواده های آنان در زمینه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، گسترش بستر اینترنتی خدمات مشاوره ای پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir بوده که موجب رفع ابهام مشمولان و خانواده های آنان در اسرع وقت و بدون نیاز به مراجعه حضور شده است.

سردار نوروزی در خاتمه گفت: مشمولان در سراسر کشور می توانند از طریق سامانه مشاوره تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ به صورت شبانه روزی از قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی مطلع شده و در صورت نیاز به مشاوره تخصصی از طریق سامانه مذکور در ساعات اداری با کارشناسان وظیفه عمومی تماس بگیرند.