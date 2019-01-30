 ۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان بودجه شهرداری تهران در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تهران تا اول بهمن ماه فرصت دارد که لایحه بودجه سال آینده را به شورای شهر تهران ارسال کند، اما هنوز این لایحه برای سال ۹۸ به شورا ارسال نشده است. باتوجه به وضعیت مالیه شهر تهران قرار شد که بودجه سال آینده شهر تهران بر اساس سه سناریو و با برش یکساله از برنامه پنج ساله سوم شهر تهران تهیه و به شورای شهر ارسال شود.

بعد از جلسه هم اندیشی شهردار تهران با اعضای شورای شهر که شنبه گذشته برگزار شد، مقرر شد که بودجه سال آینده با حداقل رشد نسبت به سال جاری تهیه شد. اگرچه هنوز معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران در حال چکش کاری برای رقم بودجه است، اما گویا رقم نهایی شده برای بودجه سال آینده شهر تهران ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، که نسبت به سال جاری این رقم ۲۰ درصد افزایش داشته است.

لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، سازمان ها و شرکتهای تابع در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ بهمن به شورای شهر تهران تقدیم خواهد شد و شورای شهر تهران باید در حداقل زمان ممکن نسبت به بررسی و نهایی شدن بودجه اقدام کنند.