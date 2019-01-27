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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

 الویری خبر داد:

بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به بودجه شهرداریها

بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به بودجه شهرداریها

رئیس شورای عالی استان ها گفت: با پیگیری های به عمل آمده ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم مالیات ارزش افزوده که قرار بود از بودجه شهرداری ها کم شود به بودجه شهرداری ها بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در یکصد و نوزدهمین جلسه شورا با اعلام این خبر گفت: در لایحه دولت مقرر شده بود که ۳۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری ها که مربوط به مالیات ارزش افزوده می شود کم شود که این امر در رای گیری اولیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان با این امر مخالفت می کند و مقرر می شود این موضوع مجددا در مجلس شورای اسلامی رای گیری شود. با پیگیری هایی که از سوی شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران صورت گرفت سبب شد امروز در رای گیری نمایندگان این میزان اعتبار به بودجه شهرداری بازگردد.

کد مطلب 4525239
نورا حسینی

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