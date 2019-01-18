تشریح اولویت های بودجه ۹۸ شهرداری تهران/اتمام پروژه های نیمه تمام

امیر آریا زند درباره بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران، سازمان و شرکت های تابعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران بر اساس برش سال اول برنامه پنج ساله سوم تنظیم شده و در مراحل نهایی است. در تدوین این لایحه با توجه به منابع پیش بینی در راستای اهداف برنامه سوم و همچنین انجام تکالیف باقی مانده از برنامه دوم عمل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد لایحه در مهلت قانونی تقدیم شورای شهر تهران شود تا بعد از اتمام برنامه سوم پنج ساله، بررسی آن در شورای شهر تهران آغاز شود.

آریا زند درباره اولویت های لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران نیز گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام شهر، توجه به پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، جلوگیری از هزینه های غیرضروری، کاهش بهای تمام شده خدمات از اولویت های اصلی بودجه ۹۸ شهر تهران است، همچنین در بخش سازمان و شرکت های وابسته به شهرداری نیز تلاش شده تا علاوه بر کاهش وابستگی مالی به شهرداری تهران، درآمدهای سازمان ها و شرکت ها افزایش یابد. کاهش هزینه های غیرضرور و اصلاح ساختار تشکیلات بر اساس ماموریت های سازمانی از دیگر اولویت های بودجه سال آینده شهر است.

به گفته این مقام مسئول، از دیگر اتفاقات خوب بودجه ۹۸، اصلاح ساختار و تشکیلات شهرداری تهران و ارائه لوایح بهای خدمات شهرداری تهران مطابق طرح «تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لوایح و بودجه سنواتی» مصوب شورای شهر تهران است.

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از ارائه هرگونه جزئیات درباره رقم بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران خودداری کرد و گفت: اجازه دهید خروجی نهایی لایحه بودجه ۹۸ نهایی شود تا در زمان ارائه لایحه رقم دقیق بودجه اعلام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مصاحبه ای با مهر برآورده کرده است که بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران سازمان ها و شرکتهای وابسته ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.