دبیرکل جمعیت هلال احمر از مناطق سیل زده خوزستان دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا پیروی عصر امروز روستای سیل زده آلبوعفری از توابع شهرستان دشت آزادگان حضور یافت و از روند امدادرسانی و ترمیم سیل بند این روستا بازدید کرد.

وی پس از شنیدن گزارش رئیس و امدادگران جمعیت هلال احمر دشت آزادگان، در محدوده سیل بند شکسته شده روستای آلبوعفری با اهالی این روستا دیدار و گفتگو کرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین در این بازدید، با ابراز رضایت از روند امدادرسانی توسط نیروهای خدوم جمعیت دستورات جدیدی را برای تخصیص بسته های غذایی به مردم آسیب دیده صادر کرد.

پیروی همچنین پس از گفتگو با فرماندار دشت آزادگان، از حضور نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر تا پایان سیلاب های مخرب این شهرستان خبر داد و برای تسریع در عملیات ترمیم سیل بندهای تخریب شده اظهار امیدواری کرد.

وی در گفتگو با فرمانده سپاه ولیعصر(عج) استان خوزستان، از تلاش ها و حضور نیروهای پاسدار و بسیجی حاضر در عملیات امدادرسانی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید از مسیر سیلابی منتهی به روستاهای دشت آزادگان و انبارهای امدادی جمعیت هلال احمر این شهرستان از برنامه های دیگر دبیرکل جمعیت هلال احمر بوده است.