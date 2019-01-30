رئیس قرارگاه شهید علم الهدی گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه فرهاد یغمایی، رئیس دانشگاه گلستان با حضور سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه نینوا گلستان به عنوان رئیس قرارگاه شهید علم الهدی (راهیان نور دانشجویی) گلستان معارفه شد.

رئیس دانشگاه گلستان در مراسم معارفه خود اظهار کرد: از جانب شهدا و امام شهدا دینی بر گردن خود داریم و امیدواریم با ساماندهی امور مربوط به راهیان نور بخشی از این دین را از گردن خود برداریم.

فرهاد یغمایی ادامه داد: اعزام دانشجویان به راهیان نور باید یکپارچه انجام شود و برنامه های اجرایی در سفر و مباحثی از جمله پذیرایی باید یکسان انجام شود.

وی افزود: با برنامه ریزی صحیح می توانیم از حالا اتوبوس و راننده خوب انتخاب کنیم تا در هنگام سفر با مشکلات کمتری رو به رو شویم.

یغمایی اظهار کرد: از تمام روسای دانشگاه ها تقاضا دارم تا قرارگاه علم الهدی را در دانشگاه های خود تشکیل دهند تا بتوانیم اعزامی همانند سال گذشته داشته باشیم.