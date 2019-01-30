تصمیمات عملیاتی و کارآمد برای حل دغدغه های بانوان لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز چهارشنبه در نشست کارگروه بانوان و امور خانواده استان مرکزی در اراک اظهار داشت: کارگروه امور بانوان و خانواده در استان ها برمبنای قانون برای حفظ جایگاه زن و خانواده شکل گرفته، تا بتوان در این راستا تصمیمات کارآمد اتخاذ و اقدام کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در همین راستا، لازم است که در این کارگروه، اقشار مختلف از جمله روستاییان، فرهیختگان و... هر کدام یک نماینده داشته باشند، همچنین اعضای کارگروه و دستگاه‌های مربوطه باید چند تصمیم را مشخص کرده و در کارگروه به بحث و تبادل نظر بگذارند تا برای آن تصمیم گیری شود.

اکرمی بیان کرد: این نشست ها باید خروجی مطلوب داشته باشد و تصمیمات صحیح از سوی اعضای کارگروه اتخاذ شود، تا بتوان اقدامات اثربخشی به منظور رفع مشکلات جامعه بانوان انجام داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: کارگروه زنان و امور خانواده جایگاه سخنرانی و مباحث تئوریک نیست و باید وضعیت معضلاتی همچون طلاق، بهداشت، معیشت و ... ارزیابی و برای حل آنها تصمیمات اصولی اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: همچنین مسائل حوزه بانوان و خانواده از پیچیدگی و چندبعدی بودن برخوردار است، بنابراین نمی توان یک راهکار واحد را برای مسائل در نظر گرفت و در این راستا باید نیازهای جامعه هدف را شناسایی کرد و بر اساس شرایط و اولویت برای رفع این مشکلات گام برداشت.