به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی حسنی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی های شهرستان دیر اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با ایثارگری تلاش می کنند و با اینکه خود کمتر دیده می شوند برای خدمت به مردم و انعکاس فعالیت دستگاه های اجرایی می کوشند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه افتخار به گذشته و امید به آینده شعار همیشگی مسئولان است، افزود: به آینده شهرستان خوشبین هستم چرا که با همت جمعی توسعه شکل می گیرد و رسانه ها با فعالیت شبانه روزی زمینه ساز تقویت توسعه و پیشرفت همه جانبه هستند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مناسبی برای جذب سرمایه و فعالیت سرمایه گذاران انجام شده، اضافه کرد: خبرنگاران با تحلیل واقعیت های مثبت و واقعی و شفاف سازی فضا زمینه را برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان فراهم کنند.

علی حسنی ابراز داشت: انقلاب اسلامی هدیه ارزشمند و گران‌بهایی است که با ایثار و جانفشانی مردان و زنان کشور اسلامی شکل گرفت هرچند نگاه هایی به این انقلاب و مردم می شود که هزینه هایی دارد که جنگ ها، فشار و تگناهای اقتصادی از این نمونه است و بستگی به یک دولت نیست و عامل داخلی یا خارجی دارد.

فرماندار شهرستان دیر گفت: مردم درگیر مشکلاتی هستند و اگر به تنش ها دامن بزنیم مشکلات بیشتر می شود و این شایسته نیست و باید تلاش کنیم به مرور از این دوران خارج شویم.

وی با اشاره به نظرات روابط عمومی ها و رسانه ها، تصریح کرد: از انتقادات سازنده و حفظ نظام و حریم ناراحت نمی شویم و مدیران نیز نباید از انتقادات ناراحت شوند.

علی‌حسنی ادامه داد: نظارت بر پروژه های شهرستان، نظارت بر عملکرد دهیاری ها و برنامه محوری ادارات را اجرایی کرده ایم و برنامه های دیگری مانند نشست همه مدیران شهرستان با رسانه ها، نشست شوراها و شهرداران با مردم و رسانه ها، برگزاری دوره های آموزشی برای رسانه ها و خبرنگاران و انعکاس عملکرد ادارات به مردم باید عملیاتی شود.

فرماندار شهرستان دیر خاطرنشان کرد: برای راه اندازی رسانه مکتوب همکاری های لازم صورت می گیرد و در زمینه اخذ مجوز و فضای فعالیت آماده همکاری و مشارکت هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر نیز گفت: هدف از این نشست ها ایجاد گفتمان است و اگر این نشست ها تشکیل نشود زمینه گله مندی فراهم می شود که فرمانداری مصمم است چنین نشست هایی را ادامه دهد.

مسعود تنگستانی افزود: مدیران مکلف به ارتباط با رسانه هستند و کم کاری و کوتاهی در ارتباط با خبرنگاران در زمینه انعکاس فعالیت ها پذیرفتنی نیست و در ارزیابی آنان مؤثر است.

وی با بیان اینکه تکریم مردم ضروری است، اضافه کرد: مدیران باید انتقادپذیر باشند و از خبرنگاران فاصله نگیرند چرا که تعامل و ارتباط با رسانه ها موجب تحول در ادارات می شود.

در ادامه مشاور جوان فرماندار، بخشداران آبدان و بردخون و خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.