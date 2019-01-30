انقلاب یک تأسی به سنت صدیقه طاهره است/ نقش زنان در جنگ فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به استان کرمان سفر کرده است، بعدازظهر امروز چهارشنبه 10 بهمن در همایش نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی حضور یافت.

حجت الاسلام قمی در این همایش گفت: به نظر من چند راهبرد را باید خیلی جدی گرفت. وقتی بار اول برای موضوع سازمان تبلیغات خدمت رهبر انقلاب مشرف شدم چند راهبرد را عرض کردم و رهبر انقلاب هم تصدیق کردند. یکی اینکه تبلیغ دین باید مردمی شود که رهبر انقلاب هم این امر را تایید کردند. دومین راهبرد این است که بانوان را در تبلیغ دین باید جدی گرفت و برای آنها باید نقش خاص و ویژه ای قائل شد.

وی با طرح این سوال که چرا مسئله بانوان در تبلیغ دین برای بنده راهبرد دارای اولویتی است؟ گفت: انقلاب اسلامی یک ربط عمیق به حضرت زهرا(س) بنا به تبیین بزرگان دارد که اگر انقلاب توفیقاتی پیدا کرده، این از برکت انوار حضرت صدیقه طاهره است. قبل از انقلاب ایام فاطمیه ای نبود و هر چه جلو رفتیم عزاداری بر حضرت زهرا هم فراگیر شد. ما قیام و مبارزه با ظلم را از آموزه های صدیقه طاهره یاد گرفتیم. انقلاب یک تأسی به سنت صدیقه طاهره است. در دوره این انقلاب حتما نقش زنان متفاوت است. چرا امام می فرماید زنان رهبران این نهضت است؟ این نیاز به تامل دارد.

وی ادامه داد: چرا مسئولیت اقامه دین و احیای دین به عهده یک خانواده گذاشته شد؟ بعد پیامبر مسئولیت اقامه دین به یک خانواده سپرده شد نه به یک سپاه یا ارتش نیرومند. دین خودِ فطرت است. دین مانند فطرت تجلی اراده الهی است. فطری ترین بنای اجتماعی که خانواده است باید مسئولیت اقامه دین را بر عهده گیرد.

قمی افزود: در این خانواده برای تحقق ولایت علی(ع)، حضرت زهرا(س) نقش می آفریند. او نظام اولویت هایی در نظام عبودیت دارد اما به در خانه تک تک مهاجرین و انصار می رود تا معارف الهی را ترویج دهد.

وی گفت: انقلاب در نقطه عطف و سخت تاریخ قرار گرفته است. اگر کسی خود را در این مصاف ببیند، حتما برای بانوان نقش بسزایی قائل است. اساس این جنگ، فرهنگی است و حتما نقش بانوان در این جنگ ویژه است. مکتب ما به اندازه راهبری امت، مسئله زنان را جدی گرفته است.

وی ادامه داد: 55 هزار فارغ التحصیل حوزوی از بانوان داریم اما چه تعداد دارند کار موثر تبلیغی می کنند؟ این آمار زیر ده درصد است. در روش ها و راهکارها باید هم‌فکری کنیم و موثرترین راه های حضور بانوان در جامعه را باید احصا کرد.

حجت الاسلام قمی گفت: به زانو زدن استکبار در این عالم شدنی است و این امر تا حدی تحقق یافته است. اگر صبر و استقامت داشته باشیم چرخ دنده های استکبار خرد خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: جامعه باید تصمیم بگیرد که استقامت کند و این را بانوان می توانند خوب تبیین کنند. ما برای یک حرکت جهشی در دوره انقلاب اسلامی باید فکر کنیم. در قبال تبیین وضعیت امروز و مسیر پیش روی انقلاب شما بانوان و همه ما مسئولیت داریم.