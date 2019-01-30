آیت الله جنتی سخنران ویژه مراسم یوم الله ۱۲ بهمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه فراخوانی اعلام کرد آیت الله جنتی سخنران ویژه مراسم یوم الله ۱۲ بهمن در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه است. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«بســم الله الـرحـمن الـرحیـم»

ویــژه مـراســـم گــرامـیداشــت ورود تـاریـخی بنیـانـگذار کبیـر انقلاب اسلامی حضـرت امـام خـمـیـنی رحمت الله علیه در یـوم الله دوازدهـم بهمـن مـاه در آغازین روز از آیین های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیـروزی انـقلاب اسـلامی در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم الشأن با حضور و سخنرانی عـمــار انـقلاب ' آیت الله احمـد جـنتـی ' رئیـس مجلـس خبــرگان رهبــری و حضور پرشور فجر آفرینان و مردم شهید پرور و فهیم، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح جمعه برگزار می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شکرانۀ سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی ایران، در مراسم بزرگداشتی، چهلمین سالگرد لحظه ورود تاریخی آفتاب انقلاب را به ایران اسلامی گرامی داشته و از همۀ دوستداران، عاشقان و رهروان آن امام همام دعوت می کند تا با حضور حماسی و گسترده خود از ساعت ۹:۰۰ صبح، جمعه ۱۲ بهمن ماه در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم الشان گرد هم آمده و با آرمان های امام و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

سپس در ادامۀ برنامۀ یوم الله ۱۲ بهمن، مردم مؤمن و انقلابی حاضر در مراسم، در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار قطعۀ شهدای هفدهم شهریور و مزار مرحوم آیت الله طالقانی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح و گلباران آن مکان، یاد آن ایام را گرامی می دارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه یاد آور می شود که این مراسم همزمان در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار خواهد شد.