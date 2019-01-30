تحویل ۱۵۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهی راد بابیان اینکه درمجموع بیش از چهار میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع دولتی و داخلی کمیته امداد برای بهرهبرداری از این پروژهها هزینه شده، اظهار کرد: ۱۱۵ واحد در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و ۳۶ واحد نیز در قالب طرح تأمین مسکن مددجویان شهری به بهرهبرداری میرسد.
الهی راد همچنین با اشاره به افتتاح یک هزار و ۲۷۰ طرح اشتغال، گفت: این طرحها طی امسال با پشتیبانی کمیته امداد برای مددجویان اجرا شده است.
وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها را حدود ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرحها در بخشهای کشاورزی ودامپروری، خدمات، صنایعدستی، صنعتی اجراشده است.
وی در ادامه به اعطای وام کارگشایی، وام مسکن به مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: تجلیل از کارآفرینان برتر، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی از دیگر برنامههای کمیته امداد این استان در دهه فجر امسال است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین تهیه و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز خانوارهای تحت حمایت این نهاد را از دیگر این برنامهها عنوان و تصریح کرد: برگزاری اردو در قالب اعزام ۶۰۰ نفر از مادران و دختران به اردوهای فرهنگی و زیارتی در بهمنماه سال جاری از دیگر برنامههای این ایام محسوب میشود.
نظر شما