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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۵۱

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی مطرح کرد:

تحویل ۱۵۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

تحویل ۱۵۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از تحویل ۱۵۱ واحد مسکونی به مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهی راد بابیان اینکه درمجموع بیش از چهار میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع دولتی و داخلی کمیته امداد برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها هزینه شده، اظهار کرد: ۱۱۵ واحد در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و ۳۶ واحد نیز در قالب طرح تأمین مسکن مددجویان شهری به بهره‌برداری می‌رسد.

الهی راد همچنین با اشاره به افتتاح یک هزار و ۲۷۰ طرح اشتغال، گفت: این طرح‌ها طی امسال با پشتیبانی کمیته امداد برای مددجویان اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها را حدود ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرح‌ها در بخش‌های کشاورزی ودامپروری، خدمات، صنایع‌دستی، صنعتی اجراشده است.

وی در ادامه به اعطای وام کارگشایی، وام مسکن به مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: تجلیل از کارآفرینان برتر، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی از دیگر برنامه‌های کمیته امداد این استان در دهه فجر امسال است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین تهیه و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز خانوارهای تحت حمایت این نهاد را از دیگر این برنامه‌ها عنوان و تصریح کرد: برگزاری اردو در قالب اعزام ۶۰۰ نفر از مادران و دختران به اردوهای فرهنگی و زیارتی در بهمن‌ماه سال جاری از دیگر برنامه‌های این ایام محسوب می‌شود.

کد مطلب 4529144

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