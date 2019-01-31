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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت برق همدان خبر داد:

کاهش نرخ خاموشی‌های برق در استان همدان

کاهش نرخ خاموشی‌های برق در استان همدان

همدان - مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان مدیر از کاهش نرخ خاموشی‌های برق استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، ایرج افشار در جلسه انرژی توزیع نشده اظهار داشت: طی ۸ ماهه اول سال میزان نرخ خاموشی‌های استان همدان از ۱.۸۵ دقیقه در روز به ۱.۶۴ دقیقه در روز کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ خاموشی‌های برق استان همدان افزود: هر مشترک در ۸ ماهه اول سال برای خاموشی‌های بابرنامه و بی‌برنامه شرکت توزیع فقط ۴۰۳ دقیقه قطعی داشته است که این میزان در سال گذشته ۴۵۵ دقیقه بوده است.

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: میزان رفع خاموشی‌های فشار ضعیف بی‌برنامه نیز از ۵۵ دقیقه به ۴۵ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان رفع خاموشی‌های بی‌برنامه فشار متوسط از ۴۶ دقیقه به ۴۰ دقیقه در ۸ ماهه اول سال کاهش نشان می‌دهد.

کد مطلب 4529192

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